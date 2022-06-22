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【Johnny Vs. Amber】尊尼特普安柏赫德法庭實錄　代表律師獨家訪談

娛樂 17:32 2022/06/22

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《強尼戴普VS安柏赫德》

尊尼特普（Johnny Depp）大戰前妻安柏赫德（Amber heard）的世紀官司，牽動全球粉絲，最終以Johnny Depp勝訴落幕，但這宗全球矚目案件，它的前世今生，勝負關鍵，你又知得有幾深？
 
由Discovery製作的《強尼戴普VS安柏赫德》（Johnny Vs. Amber）將於6月25日晚9時55分在Discovery頻道（Now TV 209台）首播，一口氣接連兩集，播出第1集《強尼戴普的說法》後，將立即播出第2集《安柏赫德的說法》。

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不同角度出發
 
因著Amber Heard離婚時申請了保護令，指控Johnny Depp對她動粗，還提供家暴照片作證據，媒體鋪天蓋地報導，令率性的Johnny Depp形象插水。

英國《太陽報》更在報道中稱呼他為「家暴男」（wife beater），令他對該報提出誹謗控訴。控訴案結果大家已知曉，但究竟這對怨偶誰誹謗、誰家暴？我們又能否知道內裡真相？
 
《強尼戴普的說法》及《安柏赫德的說法》以兩個當事人不同角度出發，配合代表律師獨家訪談，更有私家偵探、媒體人士、親朋戚友看待此案的角度，以及親朋好友的敘述等內容，還會將錄音檔案、照片、警方的影音紀錄等呈現於節目中。

撰文 : TOPick柴犬出動

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