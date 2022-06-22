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【英語閱讀】幼稚園至小學生閱讀創作比賽　優勝者將代表香港參與國際評選

親子好去處 17:19 2022/06/22

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牛津大學出版社舉辦「Oxford Big Read閱讀創作比賽」，適合幼稚園至小學生參加。（iStock圖片）

小朋友在不同階段適合不同讀物，為培養孩子自主閱讀英文書籍的興趣及習慣，牛津大學出版社舉辦閱讀創作比賽，鼓勵小朋友展現在不同階段的閱讀及創作成果。

牛津大學出版社舉辦的「Oxford Big Read閱讀創作比賽」，旨在讓孩子由閱讀出發，各展所長。比賽設有3個年齡組別，分別為幼稚園組（K1至K3）–OUP Book Poster（牛津書籍海報創作）、初小組（P1至P）–OUP Book Cover（牛津書籍封面設計），以及高小組（P4至P6）–OUP Book Review（牛津書籍讀後感創作）。

家長只需替孩子簡單登記一個Oxford Reading Club電子閱讀平台學生帳戶（付費或免費試用帳戶均可），即可免費參加。牛津大學出版社專業評審團將於各組別中，挑選各2位參賽者，授予「最佳牛津書籍海報創作」，「最佳牛津書籍封面設計」和「最佳牛津書籍讀後感創作」獎項。

最新影片︰

得獎者將獲頒榮譽獎狀及港幣1,000元牛津網店現金券，更會被提名參與全球評選，代表香港爭取國際殊榮。此外，所有參賽者均可獲贈限量版Oxford Story Tree貼紙乙張（郵寄至通訊地址）。

【比賽詳情】

報名截止日期：8月19日（星期五）
參賽資格：K1-P6學生、擁有Oxford Reading Club電子閱讀平台學生帳戶（付費或免費試用帳戶均可）
報名費用：全免
優勝獎品：榮譽獎狀及港幣1,000元牛津網店現金券

牛津大學出版社推出全新電子閱讀平台Oxford Reading Club，提供逾1,000本牛津英文故事書及多元化讀後學習活動，有助孩子提升聆聽、說話及閱讀能力，並增加詞彙量，以全面學好英語。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

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責任編輯︰王明芳

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