【詐騙案】3名男子涉扮銀行職員及保險公司職員　27歲男痛失80萬元

▲ 暫交由中區警區刑事調查隊第八隊跟進。(資料圖片)

上環有男子被騙去80萬元。

事發在中區皇后大道中287至299號，警方今日（22日）早上10時35分接報，指一名27歲男子早前接獲3名男子來電，3名男子自稱為銀行職員及保險公司職員，聲稱可以為受害人提供低息貸款，但要求受害人先繳交一筆保險金， 受害人遂按指示將約80萬元現金交予3名男子。受害人其後未能取得貸款，亦與3名男子失去聯絡，懷疑受騙，於是報案。



警員接報到場，經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，暫交由中區警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：余思嵐