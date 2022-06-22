七一慶典嘉賓收加強版「防疫指引」　活動後仍需監測7日

▲ 民政局就七一慶典向嘉賓發新的防疫指引。（資料圖片）

七一慶典暫未宣布會否有國家領導人來港，不過，據了解，民政事務局昨再向嘉賓發出加強版「防疫指引」，包括活動期間避免握手，保持1米社交距離等。而活動結束之後，亦不能鬆懈，須連續7天自己量體溫、做快測，並每天作健康申報。

據了解，多位嘉賓昨日再收到民政局發出的「防疫指引」，相關指引明顯較之前詳盡，而要求亦較之前多且嚴格。

指引分為活動前、活動期間及活動後，其中活動前與之前相差不大，不過，同住家人及司機本周五（24日）開始，除了要每日快測，在嘉賓入住指定酒店前一日，亦須到檢測中心進行核酸檢測，如嘉賓、其家人或司機在檢測中結果呈陽性或出現病徵，將不可參加活動。

據悉，嘉賓除了入住指定酒店當天要進行核酸檢測，出席活動數小時前，亦要在酒店再做多次核酸檢測，有嘉賓已預計當天要極早起身。

事實上，相關防疫指引較之前嚴格不少，要求本周五開始，要進行健康監察，出席者及其家人司機每日都要作健康申報，一旦有發熱、喉痛、腹瀉、味覺減退等，在沒有排除染疫風險下，不可參加活動。

民政局當天會提供KN95口罩，活動期間須全程佩戴，又呼籲大家避免握手，保持1米社交距離，不准飲食等。

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