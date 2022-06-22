【屯元天停電】數十萬住戶受影響議員建議中電減免電費　促政府交代使用應緊急警示系統準則

▲ 民建聯立法會議員要求中電減免受影響居民的電費。（陳葆琳攝）

元朗、天水圍昨日多區停電，受影響居民多違數十萬，多名立法會議員要求中電減免受影響居民的電費，以及設立專門申索渠道。另外，多名議員指出，昨日面對緊急情況卻未有啟動斥資1.5億的緊急警示系統，要求政府交代緊急警示系統的使用準則。

民建聯立法會議員劉國勳、周浩鼎、陳恒鑌、何俊賢及陳克勤指出，事件影響天水圍、元朗、屯門數十萬人，居民出現「四無」的情況：無電、無水、無網絡、無信息，但政府以建立的緊急警示系統卻未有啟動，促請當局必須盡快就啟用該系統的準則和程序等作出交待，以釋除公眾疑慮。

民建聯亦要求中電減免受影響居民的電費，對於商戶、禽畜農場或漁場等，建議當局動用緊急援助基金或以其他方式，向他們提供援助，並要求當局必須就香港基建安全作出全面評估，並提高重要基建的保安設備。

新方向張欣宇亦認為，今次因為中電設備故障而導致大量居民受影響，中電理應任作出賠償，讓受影響住户下期電費可獲豁免，並開設專門申索渠道，讓特別個案索償。他又指，政府投資大量成本建立的緊急警示系統昨日未有啟用，期望政府解釋系統的使用準則及機制，並且有必要為全港供電網絡進行統一風險評估，避免事件重覆發生。

▲ 前港鐵工程師、立法會議員張欣宇（中）指出，港鐵對穩定性要求高，設計上本身有不同供電來源提供鐵路服務。（陳葆琳攝）

實政圓桌田北辰指出，供電電纜多數架空或埋藏地底，認為香港不應出現電纜橋，形容電纜橋是「歷史遺物」，不合時宜，質疑是否應該繼續存在。專業動力林素蔚關注，很多居家長期病患者需要電力例如呼吸機、洗腎等，遇到停電後，地區民政署、社會福利有沒有支援計劃協助他們。

身兼中電高級顧問的立法會議員陳紹雄表示，電力供應一般會按照「N - 1」原則設計，即使用兩條電纜已足夠可以提供充足電力服務的情況下，一般會多加一條電纜以作後備。換言之，即使一至兩條電纜未能運作，剩下的電纜亦能應付電力供應。他形容，昨日3條電纜均出事，是他逾30年工的作經驗中屬十分罕有。

對於議員建議中電向受影響客户提供補償，陳紹雄認為應先完成調查工作，下一步再作探討。他又指，進行詳細研究前做任何結論都太早，任何判斷均屬猜度，會考慮電纜橋會否有人為破壞、電纜本身出現故障以導致火災。

另外，他又提及，電纜橋屬30年建築，應該不會出現老化情況，而以中電過往系統，均會就著電纜設計進行老化管理，有需要會作出更換；若電纜因為電力需求大而導致超出負荷，正常系統會預先有警號。

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記者：陳葆琳