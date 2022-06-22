【4區污水陽性】屯門、大埔、東區及中西區污水陽性　民政事務總署派逾21萬套快測包

▲ (新聞處提供)

民政處今日（22日）表示，因應屯門、大埔、東區及中西區採集到對新冠病毒病毒呈陽性的污水樣本，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約217,000套快速測試套裝。

快速測試

屯門-兆山苑、南浪海灣及嘉悅半島



大埔-宏福苑及富亨邨，以及東區的富澤花園、海峯園、豪廷峯，油街、大強街、炮台山道及長康街附近一帶



中西區-百年大樓、廣豐臺，山市街、荷蘭街及西祥街附近一帶住宅，第三街及水街附近一帶住宅，並已安排派發快速測試套裝予區內污水檢測結果呈陽性的「三無」大廈住戶。



快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐