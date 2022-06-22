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【4區污水陽性】屯門、大埔、東區及中西區污水陽性　民政事務總署派逾21萬套快測包

社會 18:04 2022/06/22

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(新聞處提供)

民政處今日（22日）表示，因應屯門、大埔、東區及中西區採集到對新冠病毒病毒呈陽性的污水樣本，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約217,000套快速測試套裝。

快速測試

屯門-兆山苑、南浪海灣及嘉悅半島
 
大埔-宏福苑及富亨邨，以及東區的富澤花園、海峯園、豪廷峯，油街、大強街、炮台山道及長康街附近一帶
 
中西區-百年大樓、廣豐臺，山市街、荷蘭街及西祥街附近一帶住宅，第三街及水街附近一帶住宅，並已安排派發快速測試套裝予區內污水檢測結果呈陽性的「三無」大廈住戶。
 
快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐

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豪廷峰 衞生防護中心 民政事務總署 屯門 炮台山

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