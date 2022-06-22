【良好溝通】3歲半兒被爸爸禁看電視委屈　幼兒從「告狀」中學會陳述事件表達心情

▲ 小朋友被爸爸禁看電視委屈而「告狀」，告狀其實學會了陳述，對幼兒來說是很好的溝通練習。（《反起跑線聯盟》劇照）

在我3歲半的兒子心目中，爸爸應該是比較嚴厲的一位，而我是比較溫柔的一位。有時聽到他哭鬧，幾秒後就衝入房找我告狀，委屈地說「爸爸唔俾我睇電視」、「爸爸唔俾我食曲奇餅」或「爸爸鬧我」之類。

有次和幼稚園主任討論起兒子告狀的行為，主任淡淡地說，他是學會了陳述。有經驗的幼稚園老師實在令我佩服。在我心目中明明是比較負面的告狀，在他們眼中就變成了中性的陳述。自從換了個角度去看告狀後，我開始懂得欣賞告狀的美德。首先告狀的首要條件，是要陳述出對自己有利的理據，然後對自己不利的理據盡量刪減，再說出為甚麼事情讓自己有委屈的感覺。這對幼兒來說是一個非常好的溝通練習，另外，孩子亦學會有委屈就向可信任的人說出來，不要藏在心裏，這是我非常希望培養出的良好溝通關係。

最新影片︰

今天早上，兒子和爸爸準備上學，而我仍在房間睡覺。兒子跑進來說他本來在看電視節目，然後電視自己關掉了。半醒中的我叫他在廳等一等，因爸爸正在用洗手間，等爸爸出來就會幫你處理。隨後客廳傳來哭鬧聲，是兒子嚷着要開電視，更跑過來哭訴說：「爸爸唔俾我睇電視。」在我們家，一件告狀的事，各人都會有陳述的機會。我向爸爸求證：「你剛才在洗手間，電視機自己關掉了，所以他在外邊等你喔。」爸爸亦陳述他的論點：「不是，我已經告訴他看完一集卡通，我們就要換衣服準備上學。剛才電視關掉，是因為已看完一集，電視會自己關掉。」我向兒子解釋後，他辯解：「我剛剛聽不明白嘛……」他不明白電視會自動關掉的功能，期待爸爸出來後可以繼續看，怎料結果與期望有落差，所以就哭了。經過雙方各自表述後，兒子慢慢冷靜下來，便換衣服上學去。

我很喜歡聽兩父子的可愛「告狀」，在聽他委屈的心情，會明白對兒子來說甚麼是重要。他又同時學習，甚麼事情對父母來說是重要。在一個家庭中，是必修的溝通課題。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「告狀的美德」

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 張秀儀 燃動歷奇創辦人