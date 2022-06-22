【資優教育】提防把天賦變枷鎖　港大教授：要突破對資優生的固有框框

▲ 香港大學榮休教授程介明教授以「資優：天賦？枷鎖？」為題演講。

香港資優教育學苑舉辦2022何東資優教育演講暨雙年家長會議，活動假香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學舉行，獲得二百多名教育界人士、家長以及公眾出席支持，而網上直播亦錄得逾二百人次的觀看率。

今時今日的社會複雜多變，新冠疫情、全球暖化，層出不窮的挑戰接踵而來，未來社會面對的挑戰可能更甚於今天。處於瞬息萬變的時代，領導者需要高瞻遠矚及具備非凡的勇氣帶領社會創出新局面。而資優生具有優越的秉賦，若能予以適當栽培，他日很可能成為各領域的傑出領導。

回應社會的需要，今年學苑很榮幸能夠邀得香港大學榮休教授程介明教授蒞臨擔任主題演講嘉賓，而雙年家長會議中的家長講座和教師講座，則分別請來資深教育專家陳呂令意女士和香港青年協會領袖學院總監黃好儀女士主講。

▲ 論壇獲二百多名教育界人士、家長以及公眾出席支持。

程介明教授：別讓資優天賦變成了枷鎖

香港大學榮休教授程介明教授以「資優：天賦？枷鎖？」為題，帶出發人深省的洞見，演講開始已向現場的參加者發出教人深思的提問：「教育面臨最大的問題是世界變了，以往適合用來培育孩子的方法，今天是否仍然適用？」繼而透過連串問題引發與會者思考：如何提防把今天的優勢看成終身的優勢，重視智能優勝卻忽略情意教育的重要性；如何提防把資優當成特權，把天賦變成枷鎖，把成為領袖的目標變成緊箍咒。他以江西神童寧珀迂迴曲折、跌宕多姿的人生作為結束，鼓勵家長、老師突破對資優孩子固有的框框，讓他們隨個人特質發展屬於自己的精彩人生！

陳呂令意女士寄語家長：給孩子和自己更多留白空間

家長講座中，資深教育專家陳呂令意女士向與會者介紹未來領袖特質，包括：樂觀、勇敢、勤奮，並且強調一位好領袖更需要擁有善良、正直、公平的德行，加上慈悲、感恩和奉獻精神。「作為家長的，我希望大家不是不斷在孩子身上增加訓練，而是給孩子和自己更多留白空間，家長能為孩子做的是從小在他的生命建立幸福感。對我來說，領導能力就是管好自己，當你管理好自己，然後才有能力管理他人。」

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黃好儀女士寄語老師：毋忘初心，用雪亮的眼睛識別學生

教師講座中，香港青年協會領袖學院總監黃好儀女士分享領袖學院畢業生的勵志故事，還有領袖學院研究及倡議青年領袖需要掌握的六大未來技能，包括：全健管理、創新解難、數碼技能、抗逆應變、人生規劃、溝通協作。黃女士表示，「這些技能不一定能指引青少年到未來，但可以成為參考指標。我希望作為老師的毋忘初心，今天就用雪亮的眼睛識別學生，為他們提供發揮潛能的平台！」

大會主禮嘉賓教育局總課程發展主任（資優教育）林達豪博士很高興可以聽到在教育方面的啟蒙老師程介明教授的分享，林博士指出，「資優學生面對許多情意問題，例如：過度的完美主義、害怕失敗，容易沮喪，若得不到適當的培育很易退縮，故此我們需要家校合作一起培育資優學生，我相信演講嘉賓能為各位參加者提供培育資優學生的錦囊妙計對各位與會者甚具參考價值。」

學苑董事局主席林曉鋒博士．工程師感謝各位講者和所有來賓：「很高興出席是次活動，現今科技發達，資訊流通，各人都能夠成為專才，但是，單憑專業知識並不足以解決一些重大問題。相反，今日的通才顯得更珍貴，在這個以結果為本的社會，通才領袖相對地較為吃香，亦較能夠迎合現今千變萬化的社會節奏。」

學苑助理院長（課程）黃忠波先生致感謝辭，感謝三位演講嘉賓的寶貴分享，還有參加者出席是次活動。「學苑首次在資優教育衛星中心舉行講座，是次為一項突破性的活動，希望以後有更多機會跟不同的衛星中心協作，讓更多教育界同工和家長受惠。近年學苑積極推行人才培育計劃，為資優學員提供不同的學習路徑，我們盼望學員透過學習路徑認識個人專長，成為未來領袖。」

香港資優教育學苑於2008年投入服務，為獲資助的非政府機構，旨在為香港學界服務，積極向學生、教師、家長及其他資優教育持份者，提供高水平的資訊和合適的學習機會，其大部分課程及活動均為免費。

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責任編輯：王明芳