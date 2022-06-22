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【暫託中心】社署兩間暫託中心周六起啟用　主要接收院舍新冠輕症病人

社會 18:17 2022/06/22

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社署兩間暫託中心周六起啟用，主要接收院舍新冠輕症病人。（資料圖片）

社署今日（22日）宣布，石硤尾公園體育館和小西灣體育館的暫託中心將於6月25日投入運作，啟用後來自安老院或殘疾人士院舍的輕症或無症狀確診院友將會送往上述兩間暫託中心接受隔離及照顧；由社署管理的亞洲國際博覽館展館則作為院舍院友中緊密接觸者的檢疫中心。

石硤尾公園體育館的暫託中心設有約180張病床，主要服務來自安老院的確診長者。九龍樂善堂已組成照顧專隊，為中心內的長者提供暫時照顧服務；小西灣體育館的暫託中心則設有約160張病床，會接收來自殘疾人士院舍的確診院友，騰達護老集團已組成照顧專隊，為中心內的病人提供暫時照顧服務。

醫院管理局會為兩間暫託中心安排醫療支援。社署感謝九龍樂善堂和騰達護老集團的支援和配合，令兩間暫託中心得以迅速投入服務。

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責任編輯：李榮忠

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