【清潔陰道】20歲女生內褲常有白色分泌物　揭沒清潔陰道佈滿污垢感染黴菌【附正確清潔方法】

▲ 20歲女生因沒清潔陰道，導致感染黴菌，包皮佈滿污垢。

女生若不好好清潔私處，很易感染黴菌。台灣有婦產科醫生分享病例指，一名20歲女生因沒清潔陰道，導致感染黴菌，內褲經常有白色分泌物。本港有婦產科專科醫生指出，念珠菌會致陰道痕癢，排出像豆腐渣或乳酪般質地較稠的排泄物。

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長期不清潔陰道致感染黴菌

台灣婦產科醫生鄭丞傑在當地節目《醫師好辣》表示，曾遇過一名20歲女生因感染黴菌遲遲未好，遂往求醫。對方表示，調整好生活作息後，發現內褲仍不時有白色分泌物。診症期間，醫生掀開該女生的大陰唇、小陰唇的皺褶，發現滿佈白色污垢。鄭醫生解釋，女性陰蒂也有包皮，而該位女生包皮較多，因長期沒好好清潔，故一掀開就發現佈滿黴菌污垢。

鄭醫生指出，私處經常會「五味雜陳」，因為有尿道、陰道、肛門、汗腺、皮脂腺、芳香腺體，導致很多味道混在一起。他提醒大眾，要經常沖洗私處，或用私處專用的濕紙巾、專用的清洗劑，因為酸鹼值與私處皮膚接近。

念珠菌會致陰道痕癢

陰道痕癢，主要是感染了細菌。本港婦產科專科醫生黃凝早前接受TOPick訪問時指，念珠菌會令陰道痕癢，並排出像豆腐渣或乳酪般質地較稠的排泄物。每位女性甚至嬰兒也有機會染上念珠菌，不一定是發生性行為後才會染上。

黃醫生續指，女生穿著牛仔褲、絲襪，會令陰道較侷較暖，容易滋生念珠菌，導致陰道痕癢。此外，鏈球菌及大腸桿菌等細菌會令分泌物增加，增加陰道痕癢機會。

正確清潔陰道方法

要用清水或肥皂灌洗內陰？黃醫生指，灌洗內陰會帶走一些好菌，反而會增加滋生細菌的機會，容易染上念珠菌。一般而言，清洗大陰唇和小陰唇則可。

萬一染上念珠菌，除了服藥或塞藥，也要注意清潔，才可雙管齊下加速殺滅念珠菌。黃醫生有建議如下：

如廁後用紙巾清潔陰道時，由前（陰道方向）向後（肛門方向）抹，減少把大腸肝菌帶向陰道的機會。

多用38°C至40°C溫水清潔陰道，洗走表面皮膚的細菌。

使用成份溫和的肥皂。

黃醫生建議，女生可用較溫和的肥皂清洗陰道，例如用大牌子的肥皂，一般成份較溫和，減少刺激皮膚。

其實陰道不會太骯髒，用較溫和的肥皂，搓稀泡沫便塗抹和用清水洗已足夠。反而用太刺激的肥皂，有機會令皮膚表皮受損，更難痊癒。

然而，有些人會用女性潔膚液清潔陰道，黃醫生指這些女性潔膚液對陰道無害，因為酸鹼度與皮膚相近，但也不一定要用女性潔膚液，只要是低刺激的肥皂都可達到清潔效果。

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責任編輯：羅嘉欣