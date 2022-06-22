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【價值觀教育】教大輯錄古典詩詞成教材　盼助培養學生良好品德

社會 18:20 2022/06/22

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教大出版《詩詞欣賞與品德情意》。（教大提供）

香港教育大學今天（22日）出版《詩詞欣賞與品德情意》，當中輯錄與中華傳統美德相關的古典詩詞教材，將免費贈予全港中小學、大學圖書館及各公共圖書館。教大認為，可透過詩詞培養學生良好品德和積極的人生態度。

教大2020年獲優質教育基金資助145萬，開展「從詩詞欣賞到品德情意教育」計劃，於28間本地中學的初中進行實驗教學。教大根據中華傳統文化的品德情意編寫收錄相關詩詞的教材，供參與學校的教師用以輔助中文科教學，並讓學生在疫情停課期間作自學。經教師、學生、家長回饋意見後，教大反覆修訂教材，由商務印書館出版成書。

全書共有8個單元，主題包括「家庭倫理」、「待人交友」、「端正品德」、「擁抱自然」、「知識學習」、「人生態度」、「家國情懷」及「生活情趣」，每單元設5節，每節會有對應詩詞，並附以白話文解釋、註釋、反思問題等。以單元一「家庭倫理」為例，其中一章節為「兄弟同根」，就列出曹植的《七步詩》、王維的《九月九日憶山東兄弟》。另外，書內附設插圖，並有廣東話及普通話的作品錄音，學生可掃描二維碼收聽。教大亦將電子書及相關教材上載至網站

教大中國語言學系教授（實踐）、研究項目總監施仲謀表示，中國文化有不少傳統美德，如尊重、誠實、勤奮、堅毅、謙虛、禮讓都很值得下一代學習。他指出，教材將詩詞聯繫到傳統品德，再連結到學生的生活實踐，相信有效支援教師教學。而學生透過朗誦作品加深印象，潛移默化，亦有助培養他們良好品德和積極的人生態度。

中國語言學系教授（實踐）、研究項目總監施仲謀教授（右二）及研究團隊。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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