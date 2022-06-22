【屯元天停電】媽媽手抱嬰兒於臨時庇護中心外徘徊　紅十字會窩心舉動撫平焦急情緒

▲ （紅十字會提供圖片）

元朗朗屏中電電纜橋昨晚7時許起火，猛烈燃燒，元朗、天水圍及屯門3區出現大面積停電。不少市民因而無法返回家中，亦無法在家中逗留，因而選擇到臨時庇護中心的社區會堂過夜。香港紅十字昨日到天暉路社區會堂開設臨時急救站及物資派發點，遇上一名要照顧嬰兒而感到十分焦慮母親，了解他們的情況後為其提供協助，令二人在困難的時候感受到人間有愛。

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香港紅十字會今日（22日）於社交平台分享，指昨晚元朗、天水圍及屯門3區出現大面積停電後，馬上派出3位職員同2位義工到天水圍及朗屏進行現場評估後，並於天暉路社區會堂開設臨時急救站及物資派發點，通宵向暫時未能夠返回家中的市民提供即時急救服務、小食及個人衞生用品，包括紙內褲、口罩、搓手液等日用品。

貼文中更分享當中遇到的故事，指義工及職員在社區會堂遇上一位媽媽抱著一名嬰兒在會堂外走來走來，愁眉不展，後來才發現，原來該名嬰兒因為肚餓而大哭，而媽媽為了不要吵到其他人，因而在會堂外徘徊，同時又因為沒找到合適的地方「換片」而感到十分憂心。當他們看到後，馬上帶同該名媽媽到臨時急救站內餵奶，而媽媽亦即時「鬆咗一口氣」。

呢位媽媽即時鬆咗一口氣，馬上帶BB去房入面餵奶，仲叫埋家人嚟幫BB換片、清潔，一齊喺大停電之中享受不一樣嘅親子時光。

紅十字會表示，看到市民有需要時會多行一步，盡力協助，希望可以為他們分擔：

因為我哋明白，面對突發事件，如果身邊有人可以幫忙、支援，難關就冇咁難啦。

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記者：郭詩詩