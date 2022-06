報告 -【TOPick 好物試用】 FANCL乳酪柔膚軟膜-水潤修護 (價值$348)(30份)

試用專員:Crystalbblui

好開心可以抽中試用FANCL乳酪柔膚軟膜,多謝TOPick!

今日開咗第一支嚟用,用之前睇一睇點用先。洗完面後,扭一扭支野個頂部就會開到。跟住以畫圈圈嘅方式喺臉上輕輕按摩約一分鐘左右,你會feel到有好多好細嘅微粒去緊角質同埋死皮,跟住就可以由得佢敷喺面度,大約敷3-5分鐘左右就可以用暖水沖水。敷完之後你會發覺有好多白頭走咗出嚟,相信用多幾次毛孔都會細咗,仲有即時會feel到滑咗同埋有彈性咗。總括嚟講,呢支係可以同時做到保濕加去角質功效嘅面膜,仲有我會沖涼嘅時候用,慳返好多時間。

試用專員:Cherry Cheung

早就聽聞過乳酪柔膚軟膜 - 水潤修護的神奇功效,感謝【TOPick 好物試用專員試用活動】讓我親身體驗。經過連續兩天使用已感受到肌膚變得有光澤並柔滑水潤,即使長時間待在冷氣下也毫不畏懼。欣賞它方便易用,每次使用一支分量,只需3分鐘便達至到美容院護膚的功效,省時省錢。期待連續使用一整盒後,能緊緻毛孔並去除舊角質,向素顏出門的日子邁進一大步。

試用專員:Rabbit Chan

Fancl,以冇添加產品出名,Less is more,一直盼望嘗試其產品,今次有機會實在急不及待試用!

此面膜敷在臉上,加以按摩,再沖洗,一整晚臉上也保持水潤的狀態,本身我是乾性肌膚,臉上經常有脫毛的情況,但用此產品後,感覺舒服!

到明早上妝也更貼服!值得推介!

而且它的質地不油淋,是清爽水盈的感覺,是其他保濕產品不能媲美!

試用專員:Cocktail

我的皮膚屬於乾性,毛孔粗大的同時額頭也有很多暗粒。第一次使用Fancl乳酪柔膚軟膜後,毛孔明顯收細,暗粒位置也大大的改善。因為它能夠溫和地去角質,所以敷完後洗臉感覺皮膚變得滑嘟嘟。第二日皮膚仍能維持水嫩感,就算在辦公室長期開着冷氣也沒有覺得乾燥。

試用專員:Sa S

乳酪柔膚軟膜質地如同名字一樣好似乳酪般柔軟順滑,敷的時候特別舒服。它也是一款能敷在眼周和嘴唇上的面膜,不會刺激皮膚,非常溫和的,每支可用1-2次,敷10鐘之後,肌膚顯得細嫩柔滑,富有光澤感,毛孔緊緻,黑頭和粉刺明顯減少了很多。

試用專員:Chinesepein

FANCL Yogurt Facial Treatment 美白保濕去角質一 take 過!乳白色的乳酪狀面膜,敷上面仲以為係保濕面膜,因為即時感覺到皮膚有在補水,而且涼涼地好舒服😌。因為戴口罩面及下巴長期悶焗,容易出粉刺暗瘡,所以我一支敷晒全臉及下巴,一支份量足夠厚度適中,然後溫水潔淨。用完見到毛孔乾淨,皮膚也因為即使飲飽水令毛孔收細,皮膚變得亮白,而且幫我退紅舒緩,好溫和,特別適合敏感皮膚使用!唔使5分鐘,效果理想。

試用專員:Winnie Yip

Less is more 無添加是fancl的品牌口號,我也是一個不太喜歡用太多添加劑的人。在我使用fancl乳酪柔膚軟膜之前都看了一下包裝盒後面的介紹,不使用防腐劑、香料、合成色素及石油系界面活性劑,亦通過多項敏感皮膚人士測試,令使用者更安心。

成份方面含有乳酪精華可以幫助我們皮膚去除肌膚表層的舊角質,提升肌膚吸收力,面膜的質地真的像乳酪一樣很柔軟,另外會見到綠茶精華的微粒,綠茶精華是可以去除暗啞偏黃的膚色,提亮光澤,亦能減淡痘痘印。

試用專員:Sharon Wong

我面上肌膚有暗粒暗瘡,我用Fancl乳酪柔膚軟膜幫我做了個急救。隨著年齡的增長我的新陳代謝也變慢了,老化的角質容易積聚越來越厚,這款溫和的去除角質面膜不會給皮膚造成傷害,主要軟化代謝角質層更新皮膚,幫助之後用的護膚品吸收得更好。我用了兩次之後面上的暗粒、黑頭、粉刺、暗瘡確實少了,感覺像皮膚的毛孔都暢通,家人說我看上去 膚色也白了,我會之後繼續使用,毛孔乾淨沒有堵塞沒有暗瘡,自然人靚心情正!

試用專員:Anna Yu

首先要多謝TOPick選中我能試用FANCL乳酪柔膚軟膜(水潤修護),今日是試用的第一天,我洗面後把乳酪柔膚軟膜輕輕搽在面上按摩1分鐘,之後再敷3分鐘,敷在面上感覺清清涼涼很舒服的,沖水後覺得面部皮膚滑滑的,我覺得膚色都變白了。

我很喜歡它是一款可以敷在眼和嘴唇周邊的清潔面膜, 我覺得這款面膜很溫和的,沒有磨砂,用後不覺得乾燥還變質嫩滑,我會繼續使用Fancl這產品,再次多謝TOPick和Fancl。

試用專員:Julia Fung

我一向都有用fancl的mco納米卸粧液,所以我對它的產品向來都有信心。今次第一次使用fancl乳酪柔膚軟膜-水潤配方從包裝設計上已有心思,很細心的分量已經分好每一次使用一支,而且份量是剛剛好,帶去旅行或者酒店staycation都很方便。

洗面後我把一支面膜擠在面上按摩了一分鐘,因為我T字位比較油所以敷多了5分鐘,之後我用清水沖乾淨後印乾水份,T字位的油光感覺立即沒有了,面頰變得特別光滑,亦不覺得肌膚有繃繃緊的感覺。我認為像我一樣混合性肌膚的姊妹們都可以一試哦。

試用專員:Sherry Hung

我收到fancl乳酪柔膚軟膜-水潤修護第一個感覺已經很驚喜,包裝盒已經很漂亮,銀綠色的盒感覺很高貴,就算未來買來送給朋友當生日禮物都很合適。打開包裝盒都很有驚喜,6支面膜排得正正齊齊,盒內外都有清晰日文和中文教導如何使用,很細心的設計。

我剛剛開始使用,隔一天用一支面膜,現在已經用了3支,感覺皮膚亮麗了,少了暗啞的膚色。

我覺得很適合我們這些經常要化妝的女士,擔心卸妝不乾淨,香港空氣環境差,我們的毛孔很容易堆積骯髒東西,如果不清潔一下很容易就會生暗粒、痘痘、黑頭。Fancl乳酪柔敷軟膜我大力推薦!

試用專員:Lily Kuan

含乳酪精華、綠茶精華等修護養分,能高效去除肌膚表層的舊角質,大大提升肌膚新陳代謝,肌膚如乳酪般柔滑水潤,粗糙、暗黃等問題一掃而空。

試用專員:Angel Chan

首先多謝TOPick俾我試用呢隻Fancl乳酪柔膚軟膜 - 水潤修護既Treatment,我已經試用左3支才評價,我覺得一支份量算多,可以厚敷全面,質地好滑同細緻,配合1分鐘按摩,然後敷3分鐘,之後用清水洗面,你會即時發現皮膚既老化角質清走晒,摸上手皮膚滑左,睇得到鼻翼兩旁既毛孔緊緻咗,而且皮膚明顯透亮同好飽滿,一支Treatment,效果媲美去美容院做Facial,我超鍾意呀!啱晒我呢d平時超級忙連去做Facial都冇時間既人用,用起上黎簡單又方便,以後一定會介紹俾身邊既朋友一齊用!👍😘

試用專員:John

FANCL乳酪柔膚軟膜-水潤修護是一款好好的修護面部的產品。這款產品含有很多修護養分,包括透明質酸、綠茶精華微粒及水潤鮮膠原蛋白及等等。當使用這款產品後,明顯地面部十分乾淨,很舒服,能有效地去除面部的舊角質,促進細胞新陳代謝,變得更亮麗。最後這款產品是細支及輕型的,可方便到其他地方使用。

試用專員:Shirley Chan

好榮幸能獲得好物試用, 本身非常喜歡戶外活動, 每星期都曬得皮膚又乾又黑, 收到Fancl 乳酪軟膜已急不及待要補水急救。一盒六支, 其實一支是用不晒的, 我留了餘下的在下一天使用, 當面霜敷著睡覺, 醒來效果非常好, 首天使用時, 搽上面是非常濕潤, 清清涼涼的, 我甚至敷在嘴唇上, 三分鐘就洗掉有點浪費, 我讓它停留10分鐘時間才洗掉, 感覺皮膚白滑、 有光澤、有煥然一新乾乾淨淨的感覺, 它是我戶外活動後的救星。

試用專員:Lo Ka Yee

FANCL係一個我好鐘意用既牌子,無添加,無防腐劑,用起上嚟好舒服,亦都唔會過敏。今次試用既乳酪柔膚軟膜都無令我失望,敷上面有種淡淡既清香,感覺涼涼地,但係又唔會刺激皮膚。一支一次,夠嗮方便,而且分量好多,可以敷埋條頸。每次3分鐘就ok,朝早洗面後用就岩嗮喇,敷完唔會話好笠,清爽得黎,又唔會乾。至於話可以解決粗糙、暗黃等問題就未太明顯,要持續用落去先知道。

試用專員:Hui Yeung Yeung

🌟「Fancl乳酪柔膚軟膜」用後感:

皮膚提亮:⭐️⭐️⭐️

敷完面膜後,即時感覺到皮膚亮白了,有效改善膚色暗黃問題!

減少泛紅、退紅:⭐️⭐️⭐️

剛好我臉上有幾顆剛好的痘痘,新鮮的紅印很顯眼,用完後隔日早上發現紅印明顯淡了,第一次已有鮮明的對比!持續使用會發現痘印恢復得比以前快,特別是對紅印效果明顯!

油脂、角質去除:⭐️⭐️⭐️⭐️

我是油性皮膚,T字位出油多,也有油脂粒,有時會摸到T字位明顯的顆粒感,用完後發現額頭山根位置平時觸感明顯的油脂粒「平滑」不少!除油脂、角質效果👍👍👍

親膚感:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

用完後感覺皮膚很水潤、嫩滑!雖然這款面膜可以幫助去角質,但完全不刺激,很親膚,用完毫無繃緊乾燥的感覺,是一款很溫和的清潔修護面膜!

*(5星為滿分)

根據使用說明一次需使用一枝,但一枝有13g的容量,實在太多了,感覺一次用不了那麼多