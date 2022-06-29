報告 -【TOPick 好物試用】 FANCL乳酪柔膚軟膜-水潤修護 (價值$348)(30份)

試用專員：Crystalbblui

好開心可以抽中試用FANCL乳酪柔膚軟膜，多謝TOPick！

今日開咗第一支嚟用，用之前睇一睇點用先。洗完面後，扭一扭支野個頂部就會開到。跟住以畫圈圈嘅方式喺臉上輕輕按摩約一分鐘左右，你會feel到有好多好細嘅微粒去緊角質同埋死皮，跟住就可以由得佢敷喺面度，大約敷3-5分鐘左右就可以用暖水沖水。敷完之後你會發覺有好多白頭走咗出嚟，相信用多幾次毛孔都會細咗，仲有即時會feel到滑咗同埋有彈性咗。總括嚟講，呢支係可以同時做到保濕加去角質功效嘅面膜，仲有我會沖涼嘅時候用，慳返好多時間。

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試用專員：Cherry Cheung

早就聽聞過乳酪柔膚軟膜 - 水潤修護的神奇功效，感謝【TOPick 好物試用專員試用活動】讓我親身體驗。經過連續兩天使用已感受到肌膚變得有光澤並柔滑水潤，即使長時間待在冷氣下也毫不畏懼。欣賞它方便易用，每次使用一支分量，只需3分鐘便達至到美容院護膚的功效，省時省錢。期待連續使用一整盒後，能緊緻毛孔並去除舊角質，向素顏出門的日子邁進一大步。

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試用專員：Rabbit Chan

Fancl，以冇添加產品出名，Less is more，一直盼望嘗試其產品，今次有機會實在急不及待試用！

此面膜敷在臉上，加以按摩，再沖洗，一整晚臉上也保持水潤的狀態，本身我是乾性肌膚，臉上經常有脫毛的情況，但用此產品後，感覺舒服！

到明早上妝也更貼服！值得推介！

而且它的質地不油淋，是清爽水盈的感覺，是其他保濕產品不能媲美！

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試用專員：Cocktail

我的皮膚屬於乾性，毛孔粗大的同時額頭也有很多暗粒。第一次使用Fancl乳酪柔膚軟膜後，毛孔明顯收細，暗粒位置也大大的改善。因為它能夠溫和地去角質，所以敷完後洗臉感覺皮膚變得滑嘟嘟。第二日皮膚仍能維持水嫩感，就算在辦公室長期開着冷氣也沒有覺得乾燥。

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試用專員：Sa S

乳酪柔膚軟膜質地如同名字一樣好似乳酪般柔軟順滑，敷的時候特別舒服。它也是一款能敷在眼周和嘴唇上的面膜，不會刺激皮膚，非常溫和的，每支可用1-2次，敷10鐘之後，肌膚顯得細嫩柔滑，富有光澤感，毛孔緊緻，黑頭和粉刺明顯減少了很多。

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試用專員：Chinesepein

FANCL Yogurt Facial Treatment 美白保濕去角質一 take 過！乳白色的乳酪狀面膜，敷上面仲以為係保濕面膜，因為即時感覺到皮膚有在補水，而且涼涼地好舒服😌。因為戴口罩面及下巴長期悶焗，容易出粉刺暗瘡，所以我一支敷晒全臉及下巴，一支份量足夠厚度適中，然後溫水潔淨。用完見到毛孔乾淨，皮膚也因為即使飲飽水令毛孔收細，皮膚變得亮白，而且幫我退紅舒緩，好溫和，特別適合敏感皮膚使用！唔使5分鐘，效果理想。

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試用專員：Winnie Yip

Less is more 無添加是fancl的品牌口號，我也是一個不太喜歡用太多添加劑的人。在我使用fancl乳酪柔膚軟膜之前都看了一下包裝盒後面的介紹，不使用防腐劑、香料、合成色素及石油系界面活性劑，亦通過多項敏感皮膚人士測試，令使用者更安心。

成份方面含有乳酪精華可以幫助我們皮膚去除肌膚表層的舊角質，提升肌膚吸收力，面膜的質地真的像乳酪一樣很柔軟，另外會見到綠茶精華的微粒，綠茶精華是可以去除暗啞偏黃的膚色，提亮光澤，亦能減淡痘痘印。

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試用專員：Sharon Wong

我面上肌膚有暗粒暗瘡，我用Fancl乳酪柔膚軟膜幫我做了個急救。隨著年齡的增長我的新陳代謝也變慢了，老化的角質容易積聚越來越厚，這款溫和的去除角質面膜不會給皮膚造成傷害，主要軟化代謝角質層更新皮膚，幫助之後用的護膚品吸收得更好。我用了兩次之後面上的暗粒、黑頭、粉刺、暗瘡確實少了，感覺像皮膚的毛孔都暢通，家人說我看上去 膚色也白了，我會之後繼續使用，毛孔乾淨沒有堵塞沒有暗瘡，自然人靚心情正！

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試用專員：Anna Yu

首先要多謝TOPick選中我能試用FANCL乳酪柔膚軟膜(水潤修護)，今日是試用的第一天，我洗面後把乳酪柔膚軟膜輕輕搽在面上按摩1分鐘，之後再敷3分鐘，敷在面上感覺清清涼涼很舒服的，沖水後覺得面部皮膚滑滑的，我覺得膚色都變白了。

我很喜歡它是一款可以敷在眼和嘴唇周邊的清潔面膜， 我覺得這款面膜很溫和的，沒有磨砂，用後不覺得乾燥還變質嫩滑，我會繼續使用Fancl這產品，再次多謝TOPick和Fancl。

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試用專員：Julia Fung

我一向都有用fancl的mco納米卸粧液，所以我對它的產品向來都有信心。今次第一次使用fancl乳酪柔膚軟膜-水潤配方從包裝設計上已有心思，很細心的分量已經分好每一次使用一支，而且份量是剛剛好，帶去旅行或者酒店staycation都很方便。

洗面後我把一支面膜擠在面上按摩了一分鐘，因為我T字位比較油所以敷多了5分鐘，之後我用清水沖乾淨後印乾水份，T字位的油光感覺立即沒有了，面頰變得特別光滑，亦不覺得肌膚有繃繃緊的感覺。我認為像我一樣混合性肌膚的姊妹們都可以一試哦。

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試用專員：Sherry Hung

我收到fancl乳酪柔膚軟膜-水潤修護第一個感覺已經很驚喜，包裝盒已經很漂亮，銀綠色的盒感覺很高貴，就算未來買來送給朋友當生日禮物都很合適。打開包裝盒都很有驚喜，6支面膜排得正正齊齊，盒內外都有清晰日文和中文教導如何使用，很細心的設計。

我剛剛開始使用，隔一天用一支面膜，現在已經用了3支，感覺皮膚亮麗了，少了暗啞的膚色。

我覺得很適合我們這些經常要化妝的女士，擔心卸妝不乾淨，香港空氣環境差，我們的毛孔很容易堆積骯髒東西，如果不清潔一下很容易就會生暗粒、痘痘、黑頭。Fancl乳酪柔敷軟膜我大力推薦！

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試用專員：Lily Kuan

含乳酪精華、綠茶精華等修護養分，能高效去除肌膚表層的舊角質，大大提升肌膚新陳代謝，肌膚如乳酪般柔滑水潤，粗糙、暗黃等問題一掃而空。

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試用專員：Angel Chan

首先多謝TOPick俾我試用呢隻Fancl乳酪柔膚軟膜 - 水潤修護既Treatment，我已經試用左3支才評價，我覺得一支份量算多，可以厚敷全面，質地好滑同細緻，配合1分鐘按摩，然後敷3分鐘，之後用清水洗面，你會即時發現皮膚既老化角質清走晒，摸上手皮膚滑左，睇得到鼻翼兩旁既毛孔緊緻咗，而且皮膚明顯透亮同好飽滿，一支Treatment，效果媲美去美容院做Facial，我超鍾意呀！啱晒我呢d平時超級忙連去做Facial都冇時間既人用，用起上黎簡單又方便，以後一定會介紹俾身邊既朋友一齊用！👍😘

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試用專員：John

FANCL乳酪柔膚軟膜-水潤修護是一款好好的修護面部的產品。這款產品含有很多修護養分，包括透明質酸、綠茶精華微粒及水潤鮮膠原蛋白及等等。當使用這款產品後，明顯地面部十分乾淨，很舒服，能有效地去除面部的舊角質，促進細胞新陳代謝，變得更亮麗。最後這款產品是細支及輕型的，可方便到其他地方使用。

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試用專員：Shirley Chan

好榮幸能獲得好物試用， 本身非常喜歡戶外活動， 每星期都曬得皮膚又乾又黑， 收到Fancl 乳酪軟膜已急不及待要補水急救。一盒六支， 其實一支是用不晒的， 我留了餘下的在下一天使用， 當面霜敷著睡覺， 醒來效果非常好， 首天使用時， 搽上面是非常濕潤， 清清涼涼的， 我甚至敷在嘴唇上， 三分鐘就洗掉有點浪費， 我讓它停留10分鐘時間才洗掉， 感覺皮膚白滑、 有光澤、有煥然一新乾乾淨淨的感覺， 它是我戶外活動後的救星。

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試用專員：Lo Ka Yee

FANCL係一個我好鐘意用既牌子，無添加，無防腐劑，用起上嚟好舒服，亦都唔會過敏。今次試用既乳酪柔膚軟膜都無令我失望，敷上面有種淡淡既清香，感覺涼涼地，但係又唔會刺激皮膚。一支一次，夠嗮方便，而且分量好多，可以敷埋條頸。每次3分鐘就ok，朝早洗面後用就岩嗮喇，敷完唔會話好笠，清爽得黎，又唔會乾。至於話可以解決粗糙、暗黃等問題就未太明顯，要持續用落去先知道。

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試用專員：Hui Yeung Yeung

🌟「Fancl乳酪柔膚軟膜」用後感：

皮膚提亮：⭐️⭐️⭐️

敷完面膜後，即時感覺到皮膚亮白了，有效改善膚色暗黃問題！

減少泛紅、退紅：⭐️⭐️⭐️

剛好我臉上有幾顆剛好的痘痘，新鮮的紅印很顯眼，用完後隔日早上發現紅印明顯淡了，第一次已有鮮明的對比！持續使用會發現痘印恢復得比以前快，特別是對紅印效果明顯！

油脂、角質去除：⭐️⭐️⭐️⭐️

我是油性皮膚，T字位出油多，也有油脂粒，有時會摸到T字位明顯的顆粒感，用完後發現額頭山根位置平時觸感明顯的油脂粒「平滑」不少！除油脂、角質效果👍👍👍

親膚感：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

用完後感覺皮膚很水潤、嫩滑！雖然這款面膜可以幫助去角質，但完全不刺激，很親膚，用完毫無繃緊乾燥的感覺，是一款很溫和的清潔修護面膜！

*（5星為滿分）

根據使用說明一次需使用一枝，但一枝有13g的容量，實在太多了，感覺一次用不了那麼多