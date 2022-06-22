【十八年後的終極告白2.0劇透】第19集劇情預告　沈越驚覺被尚謙利用

▲ 《十八年後的終極告白2.0》

由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的《十八年後的終極告白2.0》，第18集劇情講到尚謙生死存亡之際，驚悉一事的真相……

第19集（23/6）

連串事情似得到答案，但關鍵線索實藏了起來。

尚謙只想盡快完成畫展，獲利離開，沈越此刻驚覺自己只是被人利用。

籌備多時的畫展在志浩的畫廊正式開幕，尚謙風光一時，此時定彪帶領手下到來……

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