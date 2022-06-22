【十八年後的終極告白2.0劇透】第19集劇情預告 沈越驚覺被尚謙利用 娛樂 22:31 2022/06/22 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ 《十八年後的終極告白2.0》 由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的《十八年後的終極告白2.0》，第18集劇情講到尚謙生死存亡之際，驚悉一事的真相…… 第19集（23/6） 連串事情似得到答案，但關鍵線索實藏了起來。 尚謙只想盡快完成畫展，獲利離開，沈越此刻驚覺自己只是被人利用。 籌備多時的畫展在志浩的畫廊正式開幕，尚謙風光一時，此時定彪帶領手下到來…… 最新影片推介：趙希洛專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 18:38 2022/06/19 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 19:29 2022/06/15 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就 個性被動不好爭取樂做「奸人王」 今日 12:03 【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就 個性被動不好爭取樂做「奸人王」 【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女 Zoie：媽媽也要有Me Time 今日 18:21 【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女 Zoie：媽媽也要有Me Time 【十八年後的終極告白2.0】邵展鵬演戀姐弟弟獲讚 參考陳文媛舊作演長短腳角色 今日 12:53 【十八年後的終極告白2.0】邵展鵬演戀姐弟弟獲讚 參考陳文媛舊作演長短腳角色 你可能感興趣 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 18:38 2022/06/19 【十八年後的終極告白2.0】趙希洛不輕易人前流淚 Candice說：我們要學懂自愛【有片】 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 19:29 2022/06/15 【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容 擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港 【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就 個性被動不好爭取樂做「奸人王」 今日 12:03 【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就 個性被動不好爭取樂做「奸人王」 電視劇 TVB 十八年後的終極告白