【屯元天停電】停電食雪糕降溫及燭光下改功課　小學功課「停電的一夜」助增強抗逆力

▲ 天水圍中華基督教青年會小學校長程志祥今早拍片模擬停電情況。（學校影片截圖）

屯門、元朗及天水圍昨日罕有發生多區大停電，今日（22日）天水圍有14間學校仍然受停電事件影響而暫時停課，當中有小學生向校長分享，昨晚停電之際，透過「食雪糕」降溫，亦有教師「挑燈改功課」，該校校長盼透過這份「停電的一夜」的分享，引導學生反思在現今數碼年代，失去電力支撐時，該如下作出應變，增強適應力及抗逆力。

「天氣好熱，無咗電之後，點處理好呢？剛好雪櫃無電。不如將雪櫃雪糕攞嚟食去降溫。」經歷大停電之後，天水圍中華基督教青年會小學今早推出一份寫作功課，讓同學以「停電的一夜／天」為題，分享經歷停電斷水的感受，校長程志祥說，雖然部分同學住所尚未完全恢復供電，但直至下午已經50、60名學生透過網上自願提交這份功課，佔全校學生約1成，當中有學生分享以創意方法應對停電。

有教師在回應同學時，也分享自身經歷，形容昨夜經歷了一晚「地球熄燈一小時加長版」，眼見鄰近大廈逐漸恢復電力，遠處傳來歡呼聲，但自己的住所仍然停電，要一邊點著蠟燭，一邊批改功課。

程志祥表示，學校部分電器受停電影響而「跳制」，直至今午仍未能全面恢復正常運作，但他與其他老師在忙亂之中，仍不惜花上半小時拍片及派發寫作指引予同學，「現今新世代嘅小朋友，俾數碼工具包圍住，好少面對無電嘅世界。」盼引導同學反思如何面對挑戰。

另外，同區的香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦則指，雖然學校在清晨5時許大致恢復供電，但由於已通知師生改上網課，因此繼續有關安排。

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記者：馮琪雅