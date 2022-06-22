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【人事變動】張曉明獲任命為全國政協副秘書長

政治 20:40 2022/06/22

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張曉明（右）獲任命為全國政協副秘書長。（央視聯播截圖）

全國政協常委會會議在北京閉幕，會議表決決定，任命國務院港澳辦常務副主任張曉明，為全國政協副秘書長。張曉明調任後，仍屬正部級官員。

央視新聞聯播報道，全國委員會常務委員會在北京閉幕，由全國政協主席汪洋主持，會議決定任命張曉明為第十三屆全國政協副秘書長。

58歲的張曉明長期是港澳系統工作，早在80年代起已從事港澳工作，在2012年起出任中聯辦主任，期間經歷過2014年佔領中環。他在2017年接替王光亞，出任港澳辦主任，任內爆發反修例風波。

2020年2月，中央將中央港澳工作協調小組升格為領導小組，張曉明轉任港澳辦副主任，分管日常工作，並由全國政協副主席夏寶龍接替他的主任職務。

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責任編輯：陳宛彤

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