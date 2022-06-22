候任局長麥美娟未上任先落區　探訪天水圍區停電居民

▲ 麥美娟（右二）今日去到天水圍，探訪最後一批恢復電力的居民。（劉姚社區工作室Facebook）

候任民政及青年事務局局長麥美娟是由立法會「轉跑道」加入政府，雖然仍未正式上任，更已經離開議會，但她今日繼續落區。

昨日元朗、天水圍一帶出現大範圍停電，其中天水圍北更有部份屋苑，遲遲未能恢復電力供應，直至今日早上，才陸續有電用，受影響人數眾多。

麥美娟今日就聯同元朗區議會主席沈豪傑、工聯會地區主任姚國威及劉桂容，走入天水圍區，探訪區內最後一批恢復電力的居民。

有居民向麥美娟反映，停電時獨自一人帶住兩個小童，十分徬徨，而且手機沒有網絡，區內屬於零訊息，也有居民未能聯絡家中長者，只能爬35層樓梯，確保家人安全。

麥美娟將來主理民政事務，今次地區出現問題，也都是其將要主管的範疇，今次可謂未上任，先落區，但她早在90年代已參與地區事務，落區對她而言，肯定是駕輕就熟。

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