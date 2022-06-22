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【回歸25周年】11間名校生奏唱《我和我的祖國》　楊潤雄：表達祝賀香港回歸祖國心意

社會 21:43 2022/06/22

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教育局邀請多間中學學生參與《我和我的祖國》音樂錄像的製作。（MV截圖）

為慶祝香港特別行政區成立25周年，教育局邀請多間傳統名校，包括拔萃男書院、拔萃女書院、協恩中學、喇沙書院等，以歌聲及管弦樂參與《我和我的祖國》音樂錄像的製作，期望學生可了解歌詞的意義，加深對中華文化的認識之餘，亦培養學生的家國情懷和國民身份認同。

教育局課程發展處藝術教育組今（22日）公開涉中西管弦樂的合唱版《我和我的祖國》，共有11間傳統名校的學生參與，包括庇理羅士女子中學、拔萃男書院、拔萃女書院、協恩中學、英皇書院、喇沙書院、皇仁書院、嘉諾撒聖心書院、聖保羅書院、聖士提反女子書院、九龍華仁書院。

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教育局說，新編版本包括不同組合的人聲演唱方式，以及中國與西方樂器的演奏，教師可透過錄像，向學生介紹中文歌曲與中西樂器特色，擴闊他們的音樂及文化視野。 局方亦希望，學生藉着欣賞和歌唱《我和我的祖國》，可了解歌詞的意義及歌曲的意境，加深對中華文化的認識，亦培養家國情懷和國民身份認同。

教育局局長楊潤雄表示，局方特意邀請曾於「香港學校音樂節」獲獎的學校聯合製作音樂錄，讓同學們發揮音樂天分，並表達祝賀香港回歸祖國的心意。他又說，同學們呈獻的版本展現中外藝術文化共融的面貌，亦道出內地和香港密不可分的關係。

按教育局提供的資料， 《我和我的祖國》於1983年創作，作詞家張藜及作曲家秦詠誠從祖國的山河美景獲得靈感；2019年的同名電影以流行曲風格改編歌曲為電影主題曲。

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責任編輯：黃悅晴

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