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【強制檢測】30處納強制檢測　屯門、元朗、青衣食肆上榜

社會 21:40 2022/06/22

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30處納強制檢測，屯門、元朗、青衣食肆上榜（資料圖片）

政府今晚（20日）公布將30處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月23日或24日完成檢測。詳細指定檢測日期，即看：【下一頁

曾於6月16日至6月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 橫頭磡富強苑富裕閣
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 銅鑼灣大坑徑25 號龍華花 園 1 座
  • 薄扶林寶翠園 8 座
  • 愉景灣海堤居海濤閣
  • 葵涌葵涌廣場 3 座
  • 將軍澳寶林邨寶仁樓
  • 跑馬地禮頓山 7 座
  • 淺水灣華景園 2 座
  • 香港仔香港仔中心海龍閣
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 旺角富榮花園 3 座
  • 荃灣梨木樹邨松樹樓
  • 將軍澳慧安園 2 座
  • 荃灣愉景新城 11 座
  • 沙田玖瓏山天瓏閣 1 座

曾於以下指明時間身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大角咀港灣豪庭 7 座：6月15日至6月22日
  • 屯門大興邨興泰樓：6月17日至6月22日
  • 湯加（屯門大興邨大興商場地下 71 及 74 號鋪）：6月17日至6月22日
  • 筲箕灣耀東邨耀明樓：6月16日至6月22日
  • 藍田德田邨德敬樓：6月16日至6月22日
  • 葵涌荔景邨明景樓：6月16日至6月22日
  • 馬鞍山福安花園 2 座：6月16日至6月22日

其他指明時間的地方：

  • Fedex Express（赤鱲角亞洲空運中心 2 樓 208 室）：6月16、17、18日下午2時至11時
  • 聖雅各福群會雅聚天地地區支援中心（灣仔皇后大道東 258 號灣 仔街市地下低層）：
  • 粵舫老趙（元朗達輝徑 1 號足彬大廈 地下 1 號鋪）：6月17日下午6時至7時
  • 大家樂（屯門山景邨山景商場 LG 層 121 號鋪）：6月17日下午12時15分至1時15分
  • 順德水鄉（屯門山景邨山景商場 2 樓 7 號鋪 順德水鄉）：6月17日早上7時半至8時半
  • 泛亞飲食亞洲空運中心員工餐廳（赤鱲角亞洲空運中心二號 貨運大樓 7 樓）：6月16日下午2時15分至3時15分、晚上7時至8時；6月17日下午3時30分至4時30分；6月18日下午3時15分至4時15分
  • 賓墟冰室（青衣灝景灣商場地下 1 號 鋪）：6月18日早上10時15分至11時

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記者：鄧凱文

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