【移民潮】逾6,500名持BNO家庭學童報讀英國中小學　倫敦佔最多

▲ 移民潮衝擊學界，英國政府數據顯示本學年有6,500名港生申請入讀當地中小學。（資料圖片）

近年不少港人舉家移民外國，據英國政府最新公布數據，本學年有6,500名香港學童經「英國國民（海外）護照（BNO）歡迎計劃」申請入讀當地中小學，並推算共有8,500名港生申請到當地入學、8,000取得學位，比起正處於戰亂中的阿富汗難民學童入學人數還要多，亦與本港教育局去年底數據顯示多出近8,000個學額空缺的數字相近。

英國政府本月初公布2021/22學年、即去年9月1日至今年5月27日入學數據，當地機構及學校合共呈報6,500名學童申請入讀中小學，再按77%回應率推算共有8,500名學童申請入學，小學佔5,800人、中學佔2,700人。

實際上有93%、6,100人成功取得當地中小學學位，當局再按回應率推算共派出8,000個學位予港生，小學佔5,500人、中學佔2,500人。

若按地區分布，以倫敦呈報實際入學人數最多，共有1,667宗入學申請，其中1,608人獲取錄。

若參考本港教育局去年底數據，本學年公營中小學共有多達5.5萬個剩餘學額，較去年10月增加近8,000個，小學及中學分別多出5,389及2,610個學額空缺。

英國政府數據同時反映來自烏克蘭及阿富汗的學童入學情況，當局推算有11,400名烏克蘭學童申請入讀當地中小學、9,900人獲取錄；5,500名阿富汗學童申請入讀當地中小學、5,400人獲取錄。

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記者：馮琪雅