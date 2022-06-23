【檢疫酒店】抵港人士爆增7、8月一房難求　業界：若想中秋返港需現時預訂

▲ 抵港人士爆增，檢疫酒店一房難求。（資料圖片）

政府早前公布第八輪指定檢疫酒店的首批名單，62間酒店提供2.3萬間房間，惟業界指由於抵港人士大增，除港人返港之外，亦有許多因內地國際航班減少，而經香港返鄉的內地客，令檢疫酒店7、8月份已經「一房難求」。

旅遊界盼啟用方艙應急

立法會旅遊業界議員姚柏良透露，政府正考慮再增加8至10間酒店，已派員巡查通風系統等，符合要求後即可以開放預訂。他預計屆時房間會增至3萬間，但仍擔心不夠用，希望政府可考慮啟用方艙設施應急，方便市民返港。

香港酒店業聯會經理陳媛妍透露，今年暑假的檢疫酒店預訂情況較上年更爆滿，一方面暑假本就是旺季，不少本港留學生返港過暑假；另一方面，政府在5月1日容許非港人自海外入境，內地國際航班大減之際，不少海外內地人經香港返鄉，令預訂檢疫酒店的內地旅客人數暴增。

陳又指，目前7、8月份的酒店幾乎已經爆滿，目前只剩下9月份仍有部分房間。政府公布第八輪指定檢疫酒店運營到10月31日，她提醒，若有港人有計劃在中秋或者國慶期間返港，「現在預訂酒店都唔嫌早。」

翻查入境處的數字，6月21日經機場抵港的香港居民及內地訪客，分別為2,275人及949人，是4月21日的1,903人及13人的1.19倍及73倍。旅遊業界議員姚柏良表示，政府已經與酒店業界開會關注檢疫酒店爆滿問題，現時大約有8至10間新酒店將要加入，待政府巡查符合通風等要求後可以開放預訂。他估計可提供數千間房，總體房間數量將增至3萬間，「睇勢頭，仍然不夠，希望政府可考慮啟用方艙設施應急，方便市民返港。」

預訂外傭檢疫酒店亦難

他指出，短期內外防輸入的防疫政策沒有變化，港府或者要考慮開放方艙設施應急，令有急需的市民可以返港。他又指，港府放寬返港檢疫日子後，外出旅遊的市民亦增加，港府應考慮到相關需求。

檢疫酒店爆滿亦影響到外傭的供應。香港僱傭公會主席陳東風就指，最近為外傭預訂檢疫酒店亦遇上困難，料暑假期間會有2,000多名外傭因此延後來港。他說，7月及8月已經僅剩2,000元一晚的酒店可以預訂，而僱主一般預期是預訂500、600元的酒店，他呼籲政府可開放更多較為平民價的檢疫酒店，供外傭抵港。

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記者：袁澍