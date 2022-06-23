【封區檢測】耀東邨耀貴樓6時起圍封　居民需於今晚11時前強檢【不斷更新】

▲ 屯門美樂花園第十座發現5宗陽性個案，37戶沒人應門。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18：05】筲箕灣耀東邨耀貴樓圍封強檢

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，今日下午6時起將筲箕灣耀東邨耀貴樓列作「受限區域」，區內人士須留於處所，並於今晚11時前接受強制檢測。政府目標是在明日上午約10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【08:47】屯門美樂花園第十座發現5宗陽性檢測個案

屯門美樂花園第十座約530名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪224戶，當中37戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組