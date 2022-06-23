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【富三代緋聞】鍾培生留日兩個月愛得甜蜜？　揭Derek新歡日籍美女設計師背景

娛樂 10:20 2022/06/23

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「富三代」鍾培生（Derek）自今年4月飛往日本東京起，曾在Youtube頻道分享自己的活動，如：住東京大手町四季酒店總統套、花20萬日元在Uniqlo掃貨。

而Derek現時仍留在日本嘆世界之餘，原來也有一位日藉美女相伴，更被指疑似是其女朋友！

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現任女友曝光？

有讀者向傳媒爆料指Derek在當地有一位名叫Momona的長髮女生相伴，更爆出Derek從後擁著對方的甜蜜合照，態度親暱得如一般情侶無異。Derek到達東京後，也只在Instagram內更新四則帖文，他在東京鐵塔頂層內與男性朋友互相為對方拍照。

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甜美日籍設計師

Momona留有一頭長髮、濃眉、笑容甜美，兼且擁有勻稱身材，絕不被一眾女星比下去。

她更表示自己是一位設計師，但Instagram帳號內主要分享生活日常相，也上載自己今年5月的慶生照，兼且在短片中展現其英語能力。

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Derek未曾公開過往女友

Derek過往曾與不少女藝人傳緋聞，而他也未公開過往女朋友的身份，令人更加好奇。

他又曾被前港姐袁嘉敏（Candy）在社交網站爆料稱獲Derek及其父包三餐達一年，炮轟鍾氏父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」。

Derek過往接受TOPick坦言早於24歲已想成家立室，但對感情亦很認命，自知未能強求：「在這方面很渣、很有問題，我喜歡把感情量化。」

至於袁嘉敏早已離開香港，現時身處歐洲，不時在個人社交平台上載相片及短片分享生活點滴。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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