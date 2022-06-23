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【電子消費券】今日起可以申請轉會一次　一文看清轉會詳情【附各平台轉會優惠】

社會 09:54 2022/06/23

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

今日起可以申請轉會一次，一文看清轉會詳情。（資料圖片）

政府將於8月初派發第二階段消費券，今期將設6個平台包括，PayMe、Tap＆Go、支付寶、BoC Pay、WeChat Pay及八達通由今日（23日）起，有意申請轉換接收消費劵平台，可以在網上或者親身到臨時服務中心登記，若無意轉會市民則不用做任何登記手續。

須網上或親身登記

轉會登記期將持續一個月，登記期於6月23日開始，7月23日結束，市民可登入網上登記平台轉會，先輸入身份證號碼及簽發日期，系統會即時作簡單認證，並檢視是否為現有登記人。如為現有登記人，市民須回答3條保安問題，包括其聯絡電話、上次使用支付工具及賬戶相關號碼。

另外，全港亦有8個臨時服務中心協助市民登記，登記期內逢周一至周六，朝9晚6運作。如市民不打算轉換平台，當局會在登記期完結後1星期內，會就市民是否合資格發短訊通知市民。

一旦轉會不能再變

不過要注意，轉會申請遞交後，便不能再改變，稅務政策組主任王學玲早前就呼籲市民審慎選擇，把握1個月登記期，不必急於即時轉會。

各平台轉會優惠

AlipayHK轉會獎賞最高達1,235元　另有機會贏取洪嘉豪張天賦演唱會門票

BoC Pay推出100元「轉會現金賞」　消費券登記轉會即可領取

滙豐PayMe推出4,000萬獎賞　轉會者有機會獨贏Tesla電動車

銀聯推消費券優惠活動 經Tap & Go領取消費券可獲Edan簽名版限量禮品 同時加享其他消費優惠

八達通推逾2.5億現金回贈　首100萬名用戶累計消費1600元即賺50元

選用WeChat Pay HK可抽最高88元回贈　富融新用戶額外享500元獎賞

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：李榮忠

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