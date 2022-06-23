【香港小姐2022】一文睇盡港姐第三輪面試佳麗 連詩雅師妹林俊賢女兒繼續現身【多圖】 娛樂 11:20 2022/06/23 分享： 分享： 熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位 ▲ 《2022香港小姐競選》第三輪面試 年度選美盛事《2022香港小姐競選》在6月7日於TVB將軍澳電視城進行第二輪面試後，今日（6月23日）在電視城進行第三輪面試。 今屆眾香港小姐參加者在早上約10時40分起陸續到達TVB。 最新影片推介：趙希洛專訪 TOPick直擊2022年港姐第三輪面試情況，並不斷更新，你覺得哪位可以成功入圍？ ▼點擊圖片放大 +9 +8 ▼點擊圖片放大 +10 +9 以下有更多佳麗的清晰相片： ▼點擊圖片放大 +22 +21 記者：游艾維、陳曉柔 相關文章 【2022香港小姐】張靜婷選美經驗豐富 社交網藏福利照吸Like展實力【多圖】 16:03 2022/06/08 【2022香港小姐】張靜婷選美經驗豐富 社交網藏福利照吸Like展實力【多圖】 【香港小姐2022】連詩雅師妹惡鬥林俊賢女兒 次輪面試多「特色組」佳麗【多圖】 17:59 2022/06/07 【香港小姐2022】連詩雅師妹惡鬥林俊賢女兒 次輪面試多「特色組」佳麗【多圖】 【香港小姐2022】香港小姐第二輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 10:00 2022/06/07 【香港小姐2022】香港小姐第二輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼 連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby 18:30 2022/06/03 【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼 連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby 【香港小姐2022】林作聲稱睇好「重慶綺夢」 今晚開直播回應TVB訴訟 19:29 2022/06/06 【香港小姐2022】林作聲稱睇好「重慶綺夢」 今晚開直播回應TVB訴訟 你可能感興趣 【2022香港小姐】張靜婷選美經驗豐富 社交網藏福利照吸Like展實力【多圖】 16:03 2022/06/08 【2022香港小姐】張靜婷選美經驗豐富 社交網藏福利照吸Like展實力【多圖】 【香港小姐2022】連詩雅師妹惡鬥林俊賢女兒 次輪面試多「特色組」佳麗【多圖】 17:59 2022/06/07 【香港小姐2022】連詩雅師妹惡鬥林俊賢女兒 次輪面試多「特色組」佳麗【多圖】 【香港小姐2022】香港小姐第二輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 10:00 2022/06/07 【香港小姐2022】香港小姐第二輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 娛樂行業 娛樂人物職業 演員 香港小姐 TVB