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【香港小姐2022】一文睇盡港姐第三輪面試佳麗　連詩雅師妹林俊賢女兒繼續現身【多圖】

娛樂 11:20 2022/06/23

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《2022香港小姐競選》第三輪面試

年度選美盛事《2022香港小姐競選》在6月7日於TVB將軍澳電視城進行第二輪面試後，今日（6月23日）在電視城進行第三輪面試。

今屆眾香港小姐參加者在早上約10時40分起陸續到達TVB。

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick直擊2022年港姐第三輪面試情況，並不斷更新，你覺得哪位可以成功入圍？

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記者：游艾維、陳曉柔

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