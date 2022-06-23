【香港小姐2022】一文睇盡港姐第三輪面試佳麗　連詩雅師妹林俊賢女兒繼續現身【多圖】

▲ 《2022香港小姐競選》第三輪面試

年度選美盛事《2022香港小姐競選》在6月7日於TVB將軍澳電視城進行第二輪面試後，今日（6月23日）在電視城進行第三輪面試。

今屆眾香港小姐參加者在早上約10時40分起陸續到達TVB。

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記者：游艾維、陳曉柔