【兒童健康】疫下停課致學生飲食失衡致肥胖　高小學生10個有逾2個肥

▲ 疫下兒童超重或肥胖比率增近兩倍。（梁偉榮攝）

疫情之下，小朋友的生活習慣、飲食習慣等改變是致肥的原因。中大醫學院兒科學系與香港兒科基金一項問卷調查發現，幼稚園及小學生在疫情期間肥胖及超重情況，由疫情前的4.8%，急升至13.5%，升幅達1.8倍；而且9至13歲高小學生比率更高達24%，較疫情前的7%上升2.4倍。調查另發現有2成受訪家長的壓力指數「爆燈」，有兒科醫生呼籲家長盡快讓子女重回健康生活習慣，以免出現長遠影響。

有關問卷調查於今年5月中至6月中進行，共訪問1,439名幼稚園或小學學生的家長，以了解他們在新冠疫情即2020年至今，本港兒童生活及飲食習慣影響，另亦包括了解其家庭開支、子女生活習慣及健康上的改變。

結果發現，幼稚園及小學學生超重或肥胖比率，由疫情前的4.8%升至13.5%，即上升1.8倍；其中9至13歲的高小學生的比率，更由疫情前的7%增至24%，上升2.4倍，料與飲食習慣、生活習慣以及運動量減少等情況有關。

新冠疫情下，不少家長會因擔心需檢疫無法外出購物而儲量，當中不乏即食麵及零食等。調查發現，小朋友在疫下進食零食、即食麵、飲汽水等情況，較疫情上升36%至55%。有7成受訪家長更表示，子女在進食時會多看電視或使用電子產品，亦有近6成家長指子女因為無法外出，感到無聊而吃得更多，導致體重增加。

另外，有超過5成家長表示子女的睡眠習慣改變，影響進食規律，例如會因為太晚睡而遲起床，錯過了早餐的時間，導致午餐的食量增加，因而難以控制食量。

此外，疫情導致學校停課、多個場地封閉等，小朋友亦因而減少外出運動。調查發現，與疫情前相比，有84%小朋友在疫下減少戶外運動，6成人則減少進行課餘活動，更有9成人因學習而導致長期使用電子產品。

香港兒科基金秘書長王曉莉指出，不同年齡層的小朋友「肥胖指標」不同，但一般來說，如子女的體重是「兒童生長圖表」上的90至97%，即屬肥胖。

她說，疫情之下，兒童缺乏正常校園及社交生活，當他們留家時間增多，他們會多會以電子產品解悶，並同時進食零食來消磨時間，再加上睡眠規律亦變得紊亂，導致部分小朋友因而出現超重問題，長遠或可影響兒童身心健康，包括成年後出現心血管疾病、高血壓等機會會增加。

她又分享指，疫下在臨床上看診時，發現增多2至3成肥胖兒童，指在「開藥」時發現他們的體重增加10多磅，直言連醫生得知後亦感到懷疑。

因兒科醫生開藥是按體重，當下連醫生也懷疑「咦是不是量錯？為什麼差咁遠？相差十多磅」，但後來反覆量重證實真是增磅了。

此外，調查亦指出，有3成家長在疫情期間的家庭每月總收入減少，但卻因要購買防疫物資等導致總支出增加令壓力大增，當中有2成家長的壓力水平甚高，情況嚴重。王曉莉相信家長是因為經濟、工作及要長時間照顧子女問題而導致壓力「爆燈」，受訪家長中，更有2成坦言對子女需重返校園及重新調整生活節奏感到茫然無助。

她又引述數據指，當家長壓力愈大，小朋友疫下的快樂指數亦會下跌，例如當子女不願重返校園時，家長會因而生氣，繼而責罵子女，令他們的快樂指數下跌；而當家長的情緒較差時，亦會導致親子時間減少，兩者的關係亦會變差，形容家長的情緒與子女的身心健康息息相關。

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻表示，疫情下的生活習慣改變極大，對兒童的心理、社交及生活習慣帶來長遠的影響，雖然臨床上暫沒發現兒童肥胖的求助個案增加，但認為家長應馬上為子女改變生活習慣。

香港兒科基金董事局委員趙長成就家長在兒童健康管理方面提出以下貼士：

飲食要適量及均衡：三低一高、忌加工及油炸食物

減少子女吃零食，小食應選非加工食品，如水果、乳酪均屬有營小食

建議家長以身作則「吃得健康」，為兒童建立健康的生活習慣

每天最少60分鐘中等以上強度運動

學習以外，限制於每天1小時內使用電子產品

培養有規律的睡眠時間，充足睡眠時間，睡前避免過度刺激或屏幕藍光

支援孩子心理需要，促進兒童快樂成長

減少兒童沉迷電子產品，增進家人和睦相處

另外，趙長成又希望家長要留意自己的情緒，有適當的休息、均衡的飲食及運動，以緩解生活上及精神上的壓力，有必要時亦應尋求專業人士幫助。此外，他又建議學校靈活調節學術要求，讓他們有更多的空間及時間做運動，以及紓緩身心壓力。

註冊營養師林思為指出，疫下小朋友如出現生活及飲食習慣改變亦會容易變胖，建議家長要留意小朋友的作息時間，盡量控制在平日上面授課的時間起床及睡覺，亦建議不要因上網課而不吃早餐，指有研究發現如不吃早餐或會影響小朋友的集中力等問題。

她又建議家長若想儲糧，可選擇比較健康的麵條，例如非油炸的粉面、穀物早餐、低鈉麥包、低脂芝士、無糖花生醬、高鈣低脂奶粉等，以代替即食麵、薯片及汽水，而家長也應以身作則，早睡早起，多做運動，減少使用電子產品，與子女一同建立健康的生活習慣。

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記者：郭詩詩