【分娩陰影】醫院停電醫生用手機照明強行開刀　19歲媽剖腹產哭訴B仔左耳遭切斷

▲ 墨西哥一間醫院停電，醫生不理孕婦反對，強行為她剖腹產。

孕婦分娩時或會感到不安，產房環境及對醫生的信任度都影響她們的生產情緒。近日墨西哥一間醫院在停電期間，醫生不理孕婦反對，利用3部手機照明，強行為她剖腹產，結果男嬰左耳幾乎被切斷，令媽媽非常痛心。

據英國《每日郵報》報道，墨西哥的19歲孕婦Karla Urizandi於本月6日，到加利福尼亞州（Baja California）的墨西卡利國際專科診所（Mexicali International Specialties Clinic）進行剖腹產。她於當日下午約12時40分被送到產房，開始進行麻醉，下午12時48分左右卻突然停電，醫院沒啟動備用發電機。

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3部手機照明進行剖腹產

Karla在抖音（TikTok）拍片分享，當時產房的燈光都熄滅了，在場一位醫生選擇繼續為她開刀︰

他們用3部手機對著我的肚子，開始剖腹產。我告訴他不要，我不想死，我好害怕！

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數分鐘後，Karla聽到兒子的哭聲，她原以為醫生會抱兒子來給她看，可是過了一段時間仍未見到兒子，於是她追問「孩子呢？」，卻沒有人回應。直至她的丈夫進入產房告訴她，她才知道醫生為兒子切除血管瘤（一種血管胎記）時，將孩子的左耳切開了。

醫院事後沒交待 家人指控失職

據另一名醫生在現場拍攝的影片可見，有醫生抱起男嬰，把他放在毛毯上，他大聲哭泣。同時，有醫護人員在旁拿著手機照明。

Karla一直等待醫院或醫生給他們一個解釋，但等不到任何回覆。她和丈夫已向加利福尼亞州總檢察長辦公室提交事件報告，指控院方和醫生失職。他們日前亦帶著兒子，從經歷了可怕事故的醫院回家。

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責任編輯︰王明芳