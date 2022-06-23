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【屯元天停電】方保僑指緊急警示系統可區域性使用　政府應迅速向市民發送資訊

社會 11:15 2022/06/23

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方保僑指緊急警示系統可區域性使用，政府應迅速向市民發送資訊。（資料圖片）

元朗朗屏中電電纜橋前晚（21日）罕見起火，導致元朗、天水圍及屯門3區大停電，約16萬名用戶受影響，其中天水圍北2萬用戶通宵停電。被問到今次大規模停電，為何仍不啓用緊急警示系統，保安局局長鄧炳強指，緊急警示系統一旦啓動將是全港性，但是次事件主要涉及屯門及元朗區，所以認為用如此全港性的警報系統未必最適宜（詳情即看【下一頁】）。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日（23日）在一個電台節目表示，緊急警示系統是使用區域網作廣播，只要手機接受到電訊商的訊號，就可以收訊息。他指，由於是使用區域網作廣播，每個無線基站網絡可覆蓋2至3公里，基本上是可以使用區域性廣播。雖然，停電有部份人表示未能收到訊號，但他指基站本身會有後備電力，應可支持到一些時間。

方保僑表示，緊急警示系統在本港只有分為「緊急警示」和「極度緊急警示」兩級，外國則分為4級，可以決定哪些是可以強制接收。他認為，是次大停電事件，政府應該啟動緊急警示系統，至於誰人作決定，內部應說明清楚，需要迅速向市民發送訊息。

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責任編輯：李榮忠

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