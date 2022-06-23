【拯救雛鳥】鳥巢被吹落地暖心學校拯救雛鳥 耀山校長：鳥巢用工業廢料製成好可悲

▲ 耀山學校將拯救幼鳥當生命教育課。

「價值教育」是小朋友學習的重要議題，言傳不如身教，位於九龍城區的耀山學校最近發現了一個用廢棄建築材料築建的鳥巢，學校透過拯救兩隻小雛鳥的過程，教育小朋友保護環境、愛惜生命。

石禮仁校長接受訪問時表示，事源於學校工友在後花園發現了一堆大垃圾，原本以為是附近的建築廢料，豈料裏面卻傳出小鳥的聲音，細看才發現「垃圾」内有兩隻未長毛的雛鳥。學校擔心雛鳥的身體情況，立即致電愛護動物協會拯救兩隻小雛鳥，所幸兩隻小雛鳥均沒有受傷，有趣的是，由於有些雀鳥會有「鵲巢鳩佔」的情況，兩隻小雛鳥其實是有兩個不同品種的雀鳥，其中一隻是噪鵑、另外一隻是黑領椋鳥。

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愛護動物協會的職員決定建造兩個「新鳥巢」，並在樹頂位置尋找合適雛鳥棲息的新地方，將兩個「新鳥巢」放上去。石校長續稱，他們在重新為小鳥建立「新鳥巢」的時候，「兩隻小雛鳥嘅爸爸媽媽全程在附近徘徊『監督』，擔心我們還傷害牠們嘅仔女！」

經過兩個星期後，兩隻小雛鳥終於羽翼豐滿，開始學試飛。石校長指，他們幾乎每天都去觀察鳥巢是否受損，而小雛鳥曾經三次試飛，第一次他們直接跌到地上，被老師發現後放回鳥巢；第二次飛到對面馬路卻撞牆了，老師又把他們撿回來放回鳥巢；第三次試飛當日是星期六，但他與一名常識科老師剛好在學校，親眼見證兩隻小雛鳥試飛成功，離開鳥巢的全過程。

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石校長續稱，雀巢初時被誤以為是垃圾，是因為整個雀巢都使用附近建築材料堆砌而成，例如工業用的綠色網、圍封蝕底、口罩等，開始令他反思都市化對大自然的破壞，以及聯想到近年不停推廣的生命教育課。

我們都覺得好可悲，鳥巢不是用樹枝樹葉建成，而是工業廢物去製成，我們都要反思都市化的現象對大自然的破壞，令雀鳥要用垃圾建造自己棲息的地方，正是人類的過度發展令大自然失衡，使得不管是樹上地下甚至海洋的動物沒有棲息地，如何保護大自然與平衡社會發展，正是我們下一代的重要議題！

小鳥飛走後，學校也決定因應這件校園趣事對學生進行生命教育。中文科老師在課堂上講述學校救助雛鳥的詳細經過，與同學進行「生命教育課」，教育學生要學習珍惜任何的生命。老師更透過這個故事，邀請同學對都市化和愛護生命為題，撰寫一封書信送給小鳥。

常識科老師亦藉著課堂向同學們分享雛鳥的故事，解釋發現鳥巢的構造原來是附近工地的工業廢料及人們棄置的口罩，引導學生反思都市化的嚴重性，尤其是近年疫情每日需要佩戴口罩，要反思口罩對大自然造成的影響，教育他們要正確棄置口罩，避免小動物誤食誤用危害生命。

石校長最後表示，「價值教育」是近年小學教育的重點培訓，對比在課堂上灌輸灌輸書本知識，這些日常生活中的校園小事其實對小朋友有更實在的感覺，切切實實地讓學生上了一節充實的「價值觀教育」。

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記者：嚴天任