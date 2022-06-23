【歐洲研究】智能手錶可助偵測新冠病毒潛伏期　數據證實：心律體溫明顯上升

▲ 智能手錶可助偵測新冠病毒潛伏期，數據證實：心律體溫明顯上升。

近年不少人佩戴智能手錶。歐洲最新研究顯示，新冠肺炎患者佩戴智能手錶，在確診前幾日，手錶人工智慧分析可偵測出身體體徵出現重大變化，有助發現潛伏期人士。

最新影片：

綜合外媒報導，研究團隊在疫情開始至2021年4月期間，徵集了1163名51歲以下的參與者，佩戴可偵測呼吸頻率、心率、皮膚溫度等功能的智能手錶。過程中紀錄飲酒、身體不適症狀及吃藥等活動，共150萬小時的生理數據，每10秒保存一次資料。

逾千名參與者中，有127人確診新冠肺炎，其中66人佩戴智能手錶至少29日。當中數據顯示，確診者在潛伏期時的身體狀況出現重大變化，例如呼吸頻率、睡覺時心率明顯上升，體溫亦較平日高。此結果反映智能手錶可透過人工智慧分析體徵數據，幫助識別佩戴者是否確診。若被廣泛使用，能作爲早期預警途徑，避免病毒進一步擴散。

研究人員表示，此類智能手錶成本較低且容易操作，不僅可以用作追蹤身體健康狀況，也有助識別病毒潛伏期時身體變化，儘早發現異樣並進行隔離。目前，研究團隊繼續在荷蘭進行有2萬名參與者的大規模實驗，預計年底可獲最新結果。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣