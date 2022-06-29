過濾致敏原　銀離子殺菌滅毒　必備醫療級空氣淨化機

香港空氣質素差，加上夏天溫暖潮濕的天氣容易滋生黴菌和其他過敏原，令不少人也有鼻敏感等呼吸道問題。除了戶外的花粉、塵埃外，室內的致敏原，如塵蟎、寵物或人的毛屑及分泌物、黴菌等也是誘發鼻敏感的因素。

另外日常煮食釋出的油煙、使用消毒劑清潔家居、寵物毛髮、人的皮屑等也會令室內的空氣質素變差。加上夏天長期開冷氣使空氣不流通，令過敏原、細菌及病毒於室內停留及散播。別以為打開窗戶增加空氣流通，就能夠完全帶走室內的致敏原，其實室外的空氣也有機會有懸浮粒子、微生物等污染，想要令室內空氣真正清新潔淨，安在家中免受鼻敏感等呼吸道問題的煩擾，就需要有一部潔淨功能強勁的空氣淨化機將空氣中的致敏原和有害物質過濾。

以本地科研團隊研發的Aurabeat AG+醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機（NSP-PCO）為例，適用範圍約538平方呎，適合一般家居使用。這部空氣淨化機配備智能模式，用精準傳感器監測室內空氣污染水平並調節風量，有3種風速選擇，並確保風量能每小時進行3至4次換氣及消毒。這部空氣淨化機功效強勁，已註冊為美國FDA二級醫療器材，並列入食環署認可的空氣淨化設備名單，獲政府部門、非牟利機構、醫院、診所、食肆等採用。另外，NSP-PCO也通過了多項檢測認證，能消滅多種常見病毒，例如通過了消除空氣懸浮流感病毒測試，獲得SGS認證，能消滅超過99.99%空氣中的兩種甲型流感病毒。

5重消毒淨化技術 全面守護呼吸道

▲ NSP-PCO備有5重消毒淨化技術，能有效濾除多種致敏原及消滅病毒細菌。

一般空氣清新機只能將細菌病毒阻隔於濾網表面，病毒細菌可以在濾網上存活，當移動空氣清新機或更換及清洗濾網時，就有機會令污染物再次進入空氣當中，造成二次感染。而NSP-PCO能快速消滅阻隔在濾網上的細菌病毒，大大減低二次感染風險，全方位擊退空氣中的各種致敏原、病毒和細菌。

▲ Aurabeat AG+醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機適合一般家居使用，配備智能模式，監測室內空氣污染水平並調節風量，確保每小時進行3至4次換氣及消毒。

銀離子濾網 2000小時高效滅毒殺菌

作為一部醫療級的空氣淨化機，NSP-PCO利用專利AG+銀離子技術殺菌滅毒。銀離子是細菌和病毒的剋星，在醫學上已被廣泛應用。此專利技術不但能濾除污染物粒子、塵蟎、花粉等，更能有效消滅包括流感病毒、金黃色葡萄球菌、空氣懸浮細菌及真菌等。在實驗室的測試之下，這部空氣淨化機可於36秒有效消滅≥99.997%變種新冠病毒1。

NSP-PCO的濾網可以使用2,000小時，機器有智能提示，提醒用戶更換。濾網的拆除及安裝過程非常簡單。由於濾網並非揮發性的銀離子技術，可以不斷消滅外來細菌病毒，且過程中不會釋出有害物質，適合長期使用。

▲ Aurabeat AG+醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機尺寸為390×211×628毫米，適合一般家庭使用。

要守護你和家人的呼吸道健康，不妨選用醫療級的高效空氣淨化機，按此立即選購Aurabeat AG+醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機（NSP-PCO）。

1 在實驗室環境下，NSP系列獲美國MRIGlobal 2022 實驗編號311815.01.001實證

（特約）