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【MIRROR成員】Anson Lo+Jer+隊長+Tiger代言Valentino　After Club秋冬系列回到校園【內附多圖】

休閒消費 13:16 2022/06/23

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MIRROR 4 子當上Valentino After Club系列代言人。

MIRROR的《WE.ARE.LIVE》演唱會即將在7月開鑼，早已成為城中熱話，而最近有留意開娛樂消息的朋友，都會懂得隊中成員已經將拍劇和其他手頭上的工作陸續完成，準備投入排練活動，減少曝光，而就在這準備就緒的時刻，昨天釋出MIRROR其中4人齊齊當上Valentino的廣告代言，「鏡粉」們不愁沒有新相以解思念。

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這一次MIRROR 4子所穿的正是來自Valentino剛上架的After Club秋冬系列，整個系列以校園式的varsity jacket貫穿，不過，品牌的創作總監Pierpaolo Piccioli又怎會不將這傳統男生最喜愛的服裝來個改頭換面，首先將Valentino字樣來個巨型商標，又或是將varsity jacket來個oversized版本。

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此外，又再一次將品牌的VLTN商標發揚光大，移植於球鞋和袋子上，整個系列駕馭完全沒有難度，任何男生都可以穿上，看來今次一眾的「鏡粉」們都要幫一幫「前夫」來個衣櫃大翻新了。

記者：何偉雄

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