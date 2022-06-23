【十八年後的終極告白2.0】Big Boss不是Jason？　陳山聰易服穿兩對絲襪遮腳毛【內含劇透】

▲ 《十八年後的終極告白2.0》

TVB熱播劇《十八年後的終極告白2.0》結局篇劇情愈來愈緊張，逐漸有更多Big Boss真身線索。

昨晚（6月22日）播出的《十八年後的終極告白2.0》第18集講到Angus（譚俊彥飾）跟隨Jason（陳山聰飾）到酒吧，發現Jason以一身女裝打扮易服現身，正正就是穿著Queenie（譚凱琪飾）墜樓當晚，保安曾目擊兇手所穿的漁網絲襪及粉紅色豹紋鞋。

而Jason妻子Joyce（趙希洛飾）與黑幫頭目徐友齊（何啟南飾）再次密會偷食之際，亦相繼被「漁網絲襪神秘人」殺害，真正兇手呼之欲出。

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Big Boss另有其人？

「黑化」的不只Angus，陳山聰演Jason亦令觀眾最有驚喜！Jason有易服癖此事曝光後，其「瘋狂DNA」大爆發，迷暈Angus並帶到山上企圖活埋。

雖然Jason承認殺死Queenie，但由於《十八年後的終極告白2.0》尚有兩集，心理陰影面積有夠大的網民認為劇情沒簡單，未能斷言Jason正是真兇：「冇理由咁快就爆Final Boss出嚟，陳山聰個身份亦揭露得太刻意，佢未必係Final Boss。」

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難以抽離角色

陳山聰為演出這幾幕男扮女裝絕不簡單，不但穿了兩對絲襪遮蓋腳毛，還刻意節食令身形望落「冇咁大隻」。

是次演易服癖對陳山聰很大突破、難度極高，他直言拍攝時無法抽離角色：「心理上喺嗰段時間抽離唔到，當時心裏面好混亂，角色嘅陰暗面其實好大，拍攝時長期處於極低落嘅情緒，但就係要有呢個情緒先可以跳出框框，冇底線咁去演好呢個角色！」

▲ （Instagram圖片）

陳山聰還在社交平台分享該易服相片，同場加映激吻譚俊彥的「福利圖」，他留言：

作為一個演員收到任何角色都一定會盡力去以演活佢，我係一個好crazy嘅演員所以我一定全程投入。

首先感謝監制Simon同編審創作咗呢個角色俾我，感謝視帝譚俊彥肯陪我癲，同埋感謝Jaco契媽，幫我依個女妝嘅化妝師幫我諗咗依個靚妝，希望冇嚇親大家。



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陳山聰亦會死？

而今晚（6月22日）播出的第19集，將有連串事情似得到答案，但關鍵線索實藏了起來，Angus只想盡快完成畫展，獲利離開，龔嘉欣飾演的沈越此刻驚覺自己只是被人利用。

籌備多時的畫展在Jason的畫廊正式開幕，Angus風光一時，此時彪叔（李國麟飾）帶領手下到來踩場，更威脅要殺死Jason。身為經歷喪女之痛的黑幫爸爸，絕對會殺死Jason，未知陳山聰一角會否被殺呢？

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