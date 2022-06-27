【靚太廚房】BB蒸煮版三色蔬菜蒸蛋料理　健康不油煎解決小朋友偏食問題

▲ Blogger媽媽教整三色蛋餅。

不少父母會遇到小朋友偏食問題，要整得精美又好吃，才能吸引小朋友！身兼全職媽媽的許許於Facebook專頁「許許與小Bella」分享了蒸煮版的BB料理——「三色蔬菜蒸蛋」食譜，不用油煎，親子共食，只需幾個簡單步驟便完成。

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材料（3人份量親子共食）：

雞蛋 4隻 南瓜 數片切半長條 菠菜 數支，把葉及莖切開 紅蘿蔔 一小支切長條 粟粉水 2茶匙混合20ml水

工具：

1. 長方型可蒸的可加熱器皿，最理想是深一點的長型玻璃密實盒，如果沒有追求長方片形狀，可用玻璃飯碗之類，做完後再切自己心水形都可以。

2. 另外可預備焗蛋糕用的牛油紙，如果家中沒有牛油紙，可用微波爐保鮮紙代替，雖然可遇高溫，不過Bella媽建議用牛油紙較佳，兩者用途都可以令蒸蛋容易起模，否則也可在器皿底及周邊掃少少油，才倒入蛋液。

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做法：

1. 首先蒸紅蘿蔔，南瓜及菠菜，水滾後放入大火蒸7-8分鐘後備用。

2. 打蛋，但打蛋要特別注意不要大力「發」，用慢動作把蛋拌勻，用筷子拌的時候，筷子要貼住碗低攪拌，以免打入太多空氣。

3. 把粟粉水加入蛋液再慢慢拌勻。

4. 準備器皿，於器皿中舖上微波爐保鮮紙或牛油紙，方便蒸完後脫模。

5. 注入蛋液，再加入蔬菜，確保所有蔬菜被蛋液浸住。要切出來圖案美一點就要花一點心思放入。

6. 水滾後，煲底放隔熱墊或架，用坐水蒸法，水位至器皿的一半左右。中火蒸12分鐘（由於我用的是比較傳熱的，如果是用玻璃的可能需要長一點時間，也各人爐具火力不同，但只要插入牙簽拔出沒有蛋液便是熟了。）

7. 如果大家想蛋餅的表面顯得平滑，可以在蒸煮時用錫紙「遮一遮」，避免太多倒汗水滴回入蛋汁形成氣孔，而且也要掌握到很好時間，一確保熟了就即時取出。

8. 完成後連用保鮮紙輕易取出，放涼，之後可切片享用。

Bella媽指如果小朋友開始食有調味的食物，可以在蛋汁中放些鹽「吊味」，但要留意不要放會「出水」的蕃茄或洋蔥之類，可加蘆薈，秋葵，紅菜頭等，或小朋友喜歡的蔬菜。這個親子共食的蛋餅，大人享用時可蘸醬汁食如酸甜醬，麻醬或辣椒醬等。

以上內容及圖片獲許許與小Bella授權轉發。

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責任編緝：蕭雅文