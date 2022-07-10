中小企融資迎接生意復甦 商業貸款VS私人貸款點揀好？

近期本港疫情轉趨穩定，營商氣氛有所好轉，不少中小企業都希望趁機迎接「復常」商機，為擴充業務籌集資金時，現時有多種貸款途徑可以選擇，「商業貸款」或者「私人貸款」，中小企老闆在兩者之間應如何取捨？

商業貸款與公司股東共同承擔、上限或更高

「商業貸款」與「私人貸款」的主要分別，是前者以公司名義借款，若公司有幾個股東，簽署擔保文件後便可大家一同承擔，更有保障；反之「私人貸款」須以個人名義承擔，若公司出現任何問題，借款人亦需一力承擔。

另一關鍵是「商業貸款」的借貸金額一般比「私人貸款」高，較高的貸款額能為中小企提供更大的支援，實現中長期業務發展目標。

部分老闆或會選擇申請「私人貸款」以解燃眉之急，因為其申請手續簡單，申請門檻一般較低。然而，「私人貸款」顧名思義是用作個人用途，本質上不是用作企業營商的，貸款額一般不及按企業收入及規模而提供的「商業貸款」。若要長遠配合生意發展，更貼合企業營商需要的「商業貸款」才是中小企的首選。

全程網上申請 電子簽署貸款文件

另外，很多人以為申請「商業貸款」較為複雜，但其實兩者申請的簡便程度已相差無幾，部分「商業貸款」甚至能做到如「私人貸款」般的全程網上申請，以及在極短時間內完成批核。因為現時的銀行都運用科技優化流程，盡量精簡「商業貸款」的批核手續及所需時間，幫助中小企客戶能更快取得所需資金。

▲ 部分「商業貸款」可容許中小企客戶做到全程網上申請，並以電子方式簽署貸款文件。

近期隨香港疫情漸緩，本地各銀行都力推中小企商業貸款，協助中小企把握復甦商機擴充業務。以恒生銀行的中小企「極速貸款」（下稱「極速貸款」）為例，正好能回應時下企業經營者的需要。中小企只須於網上建立客戶檔案並遞交貸款申請表格，全程毋須露面，3分鐘即可得知原則性批核結果，以及網上上載申請文件，完成電子身份驗證及電子簽署貸款文件。值得一提的是由政府擔保的「九成信貸擔保產品」，恒生亦可以網上申請，同樣3分鐘出原則性批核結果，不過就不能全網上完成。

申請費用減免優惠

「極速貸款」的貸款額可高達200萬港元，並備有分期貸款或備用透支兩種貸款模式，助中小企實現中長期或短期的生意目標。恒生目前更推出優惠，只要於2022年5月1日至12月31日，經網上成功申請「極速貸款」分期貸款，即可享分期貸款手續費全免，如同時成功申請備用透支，也可享首年月費全免。

*受條款及細則約束，詳情可致電21988022或瀏覽恒生銀行網站：https://hangseng.com/bizloan_promo

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（特約）