【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優

▲ 林天若自小已經是頒獎台的常客。

藝人郭可盈與林文龍育有12歲女兒林天若（Tania），兩人一直悉心培養女兒，而Tania都不負父母所望，品學兼憂是名副其實的學霸，在小學階段連續三年奪得學科冠軍和各種獎項，升上中學後更獲選為班長。而Tania亦遺傳了爸媽的外向性格，不時在IG分享日常生活，而日前更首次開live，與網友傾偈。

18分鐘的直播中，Tania晒出流利英語，她表示自己剛剛去完迪士尼，正前往友人家中食飯，趁有少少時間所以開live，但當有網友要求她用廣東話時，她就即時轉換語言，並解釋因為在學校時以英語溝通為主，但平時跟父母溝通會講中文。提到第一次開live，Tania表示好開心但又有少少緊張，期間頻頻同朋友掩嘴傻笑，十分可愛。

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Tania現在就讀名校保良局蔡繼有學校，該校是香港有名的私立中學，教學語言以英文為主，其教學模式傾向國際化，而且近年誕生多名IB狀元，深受家長歡迎。蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。學校不設精英班，亦不按成績排名，各科按主題進行專題研習，沒有定期測驗默書，測考評估只用5個等級，不會單以成績判斷學生能力。

▲ 郭可盈視寶貝女為掌上明珠。

在直播中有網民問到Tania有沒有看過父母的作品，她就說自己考完試都會煲劇，還講出郭可盈舊作《青出於藍》的角色名字王若詩。之後Tania又爆媽咪郭可盈十分喜歡韓國女團IZ*ONE成員張員瑛，並十分欣賞對方的身形。最後有網民問到媽咪會否復出拍劇時，Tania答「maybe，但我會唔捨得佢」，而背景中有一把疑似郭可盈的聲音表示「如果有好劇本」。

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責任編輯：王明芳