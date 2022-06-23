【日本通關】首個香港旅行團抵達日本　一文看入境日本認可疫苗

▲ 首個香港旅行團昨日（22日）正式抵達日本。

日本放寬旅遊限制，首個香港旅行團昨日（22日）正式抵境，受到當地媒體追訪報道外，更有機場職員舉起旗幟及標誌橫額歡迎。有曾遊日超過40次的一名女團友表示，距上次入境日本已是2年半的事，今次則帶備了30萬日圓，對於再訪日本表示相當興奮。

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據ANN News報道，首個香港旅行團昨日（22日）抵達日本成田機場，多名機場職員在大堂手持旗幟及標誌橫額歡迎這批遊客。有職員表示早前沉寂了一段時間，很高興很久以來第一次這麼忙碌。

而一位曾到訪日本逾40次的女遊客亦稱，上次遊日已是兩年半前的事，直言「真的很興奮」。她表示自己喜歡日本文化及日本偶像，並因為日元貶值，今次帶了30萬日圓入境。

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今次首個前往日本的香港旅行團由東瀛遊舉辦，旅行團由香港時間昨日早上9時30分起飛前往東京成田機場，旅客人數為10人，並由1位於香港隨團出發的領隊兼導遊沿途帶領及照顧，7天行程到訪北海道、富良野花田、美瑛薰衣草、小樽、東京晴空塔及新宿購物等。團費為$19,999（已包7晚隔離酒店）或$15,869（不包7晚隔離酒店）。

日本於6月10日起恢復接待外國旅行團，香港入境者毋須出示疫苗接種證明，亦獲豁免入境檢測及隔離，出發72小時前需接受核酸檢測。

日本認可疫苗

據日本政府資料顯示，所有到訪的旅客必須接種3劑疫苗，第3劑疫苗可混針。而以香港現時可供市民接種的疫苗中，僅復必泰疫苗為日本政府認可疫苗。

劑數 種類 第1、2針 輝瑞（復必泰）、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）或強生（Janssen）、印度Bharat Biotech、澳洲Novavax 第3針 輝瑞（復必泰）、莫德納（Moderna）、澳洲Novavax，可混針

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責任編輯：羅嘉欣