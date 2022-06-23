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【酒店自助餐】富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐　每天首20個網上訂座可享75折【內附連結】

休閒消費 12:59 2022/06/23

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富豪香港酒店御花園咖啡室推出「龍蝦．海鮮尚宴」自助晚餐，以12款海鮮為主題，海鮮迷一定不能錯過。(酒店提供)

富豪香港酒店御花園咖啡室推出全新「龍蝦．海鮮尚宴」自助晚餐，自助晚餐以12款海鮮為主題，還主打「海鮮自由選」餐飲體驗，組合變化多達200種以上。12款主打海鮮包括龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳、藍青口、元貝及海蝦等，配搭自選醬汁及烹調手法，以不一樣的手法演繹海鮮的色香味。

另外，由即日起至7月31日，每天首20個網上訂座即可享75折優惠，每位付費成人可享一名5歲或以下小童之免費自助餐優惠。

自助餐的菜式包括清新醒胃的龍蝦雞尾酒杯配魚子醬、令人目不暇給的火焰花雕醉鮑魚、多款日式天婦羅、日式串燒及手卷。

主廚更特意為注重健康的食客製作即席馬賽魚湯、中式燉湯。另外增設自選三色湯麵，包括淮山麵、菠菜麵及番茄麵，配搭滋潤花膠及其他配料作養顏湯麵。

其他必食推介包括肉味濃郁的燒牛肉、燒西班牙黑毛豬、燒乳豬、天多利蝦、寶雲酥燒羊架、韓式辣醬燒排骨、四川水煮魚、希臘番茄焗魚及紅酒燴牛尾等等。

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甜品一向有股令人無法抗拒的魔力，酒店糕餅總廚亦製作了多款味道清香而精緻的甜品，必食巴斯克烤芝士蛋糕、麵包布甸、梳乎厘班戟、雞蛋仔、配搭多款熱門口味的意大利雪糕及配料等，甜品控不容錯過﹗

自助晚餐時段每晚兩款精選無酒精雞尾酒及雞尾酒買一送一。另有無限供應飲品，包括紅酒、白酒、啤酒、汽水及果汁，加配價由52元起。

「龍蝦．海鮮尚宴」自助晚餐

地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店1樓御花園咖啡室
電話：2837 1772 / WhatsApp：6117 9955

價錢：星期一至四，成人每位658元、長者 / 小童每位408元；星期五至日、公眾假期及其前夕，成人每位688元 、長者 / 小童每位408 元。 

記者：招美寶

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