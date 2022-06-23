【停電反思】電纜起火屯元天一度停電 曾智華︰世上沒有任何事是必然
童年時，我肥碌經常被上一輩篤住個太陽穴教訓︰「你呀，記住呀，幸福非必然，花無百日紅，一定要居安思危呀，知無！」
上一代人，經歷第二次世界大戰，俾洋人欺負日本仔踢屁股，不少是難民，由一窮二白捱番薯開始，對人生之無常，食鹽多過我哋食米。不過，所有警告，我當然變耳邊風。
其實，代代情況皆相若。若我肥碌同下代講，居安思危呀，香港會出現大停電及旱災，分分鐘四日供一次，每次僅供四小時水，更要落街輪㗎！
佢哋一定睬我都傻，因四十歲以下者，對停電及制水，分分鐘視之為天方夜譚。
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好嘞，終於一棍扑醒嘞！原來，永不斷電，乃一廂情願的夢想！
燒一條電纜，立即令幾十萬人呆咗。港鐵、電梯、屋苑、商場、街道、醫院……不少立時跪低。
大叫大鬧有無用？發洩情緒就得。倒不如以積極面看，這也是對香港、對電力公司及對香港人一個「提示警鐘」，世上沒有任何事是必然的。
今次停電，立即令小弟走入時光隧道。童年時，經常停電，故屋企必備洋燭及電筒。幸而，大部分人住唐樓，無電梯，倒也不覺辛苦。反之，發達！我可即時拉大群鄰居百厭星小童，攞出洋燭及電筒，摸上天台玩「探險」。
完後，因家中雪櫃無電，老媽子又特准將雪糕清倉，呢吓享受，真真無與倫比！
餸菜也如此，立即全部快快食光，於是，變開大食會。
真㗎，童年停電，絕對是美好回憶！
全文刊登《香港經濟日報》，原題為「童年停電好鬼好玩」
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