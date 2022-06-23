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【隱形殺手】常吃一種鹹食物攝取高鈉　單親媽胃痛3個月驚揭患胃癌【附初期症狀】

醫生診症室 13:57 2022/06/23

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常吃一種鹹食物攝取高鈉，單親媽胃痛3個月驚揭患胃癌。

長期進食過多高鈉食物，會增加患高血壓、胃癌等疾病的風險。台灣一名40歲女子持續胃痛3個月，接受胃鏡檢查後，證實患有胃癌。醫生分析病人患癌的原因，可能與經常吃鹹食有關。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘近日在節目《健康2.0》中分享案例，指曾接收一位40歲的女患者，求醫時表示持續胃痛3個月，亦出現食慾不振的症狀，身材偏瘦，看起來不到40公斤。錢醫生認為病人需要做胃鏡檢查，但對方卻推遲說早上很忙，了解後才得知，原來她是單親媽媽，孩子患有腦性麻痺，每天都要帶他做復健。經錢醫生多番勸諭下，病人終於肯接受胃鏡檢查，結果發現患上胃癌，腫瘤很大，附近的淋巴結已有轉移的現象，需要開刀做手術，並進行化療。

錢醫生分析病人患癌的原因，除了本身壓力大以外，還跟飲食習慣有關。病人表示，由於早上要帶小朋友做復健，下午要上班，因此午餐時間不多，因此經常煮榨菜麵吃。不過，錢醫生解釋，榨菜含有很多鈉離子、亞硝基化合物，會對胃黏膜做成慢性損傷，很容易致癌，

一般鹹的食物，其實認為是胃部一個致癌因子之一。

最新影片：

4大徵兆自測是否吃得太鹹

另外，家庭醫生陳欣湄指出，若身體出現以下情況，可能會吃得過鹹：

1.襪子有勒痕，腿部水腫所致

2.覺得口乾，想喝大量水

3.經常頭痛，因身體鈉含量高，血壓亦會高，或出現頭痛症狀

4.腦袋不清楚

（圖片來源：《健康2.0》）

6大因素增患胃癌風險

據本港衞生署資料顯示，胃癌的成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌的風險：

  • 受幽門螺旋桿菌感染
  • 進食鹽醃食物
  • 進食加工肉製品
  • 過重或肥胖
  • 吸煙
  • 飲酒

胃癌初期症狀易被忽略

至於胃癌常見症狀，本港衞生署資料則列出以下七大症狀：

  • 消化不良
  • 上腹疼痛
  • 噁心
  • 嘔吐出混有血液的嘔吐物
  • 食慾不振
  • 體重下降
  • 身體疲倦

5類增患胃癌風險食品

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責任編輯：羅嘉欣

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