【戒毒重生】港爸自20歲吸毒曾現氣胸險死　兩度戒毒變單車導賞員展開第二人生

▲ 港爸兩度戒毒，由人見人憎的癮君子變成單車導賞員。

戒毒過程並不容易。ViuTV節目《21克公寓》邀請曾經吸毒多年的過來人分享經歷，講述戒毒心路歷程，如何成功戒毒，由人見人憎的癮君子變成單車導賞員，展開精彩的第二人生。

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因吸毒出現氣胸入院做手術

現為單車導賞員的志雄在節目中分享自身經歷。他表示首次接觸毒品時為2000年，當時約20歲。因身邊很多朋友去內地的士高，並吸食毒品，久而久之，他也受影響，染上毒品。起初，他只想試幾口，豈料因覺得「過癮」，漸而上癮，吸食的份量由每天約0.2克，增加到每天7至10克。因長期吸毒，志雄坦言當時膀胱縮小了很多，一度尿頻、失禁，但仍不覺害怕。由於吸食氯胺酮後，鼻子會變白，家人亦因而察覺他有吸毒習慣。不過，即使外表已變成癮君子般，志雄仍懵然不知，但家人一見他則「走夾唔唞」，避之則吉。

後來，健康亮起紅燈，因吸毒而入醫院。吸食氯胺酮約五、六年後，有天他發現背部如閃電般痛了一下，以為只是拉傷，沒多理會，繼續吸毒、吸煙。惟翌日起來，開始嚴重咳嗽，痰也多了，並感到氣促，呼吸不順，遂往急症室求醫。胸腔照X光後，醫生指他出現氣胸，需立即插喉做手術。留醫半個月，完成手術後，抽出很多痰，志雄估計氣胸是吸毒所致，醫生亦指出現氣胸可能與吸食氯胺酮有關。

心胸肺外科醫生司徒達麟在節目中表示，氣胸即指胸部出現氣泡，當氣泡穿了，肺部就會像氣球般縮小。回想過去，志雄坦言覺得恐怖，因當時在同一個病房內，已有二人因氣胸離世。他猜想，若遲一日發現氣胸問題，可能自己睡覺時會窒息而死。

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因一運動決心戒毒

8年前，志雄首次戒毒，因吸毒而變得糊里糊塗、「跳掣」，自己也怕了自己。惟當時並不成功，因身邊的伴侶、朋友也在吸毒。戒了一年後，他再度吸毒，一吸又五、六年，直至被警方逮捕，被送往喜靈洲戒毒所才再度戒毒，惟他認為作用不大。待了6個月，從戒毒所出來後，志雄太太因吸毒入院，想再度吸毒麻醉自己，幸有社工上門及時跟進他們一家，才令他打消念頭。

社工與志雄相識於2019年，得知他有運動細胞，喜歡踩單車，故轉介他參加機構的單車導賞員計劃。要成為合資格單車導賞員，需過驗尿一關，若驗出曾吸毒就不能出隊。為了出隊，為了不因吸毒而出意外，拋下子女，志雄決心戒毒。他直言，這次沒有動搖，決絕避開吸毒的朋友，不聽電話或索性掛線，結果成功戒毒，至今已三、四年。

至今，志雄成為單車導賞員近三年，負責帶團遊覽上水，介紹景點講解歷史，退休人士、邊緣人士及普通市民等也參與。他坦言每次帶團也是個挑戰，也是場修煉。有時遇到有吸毒習慣的團友，志雄會大方分享自己重生的經歷，他亦坦言不怕子女知道自己的過去，會待他們長大後，親自告知。

戒毒後不再人見人憎

戒毒前，志雄覺得自己人見人憎，不禁把自己藏起來，會迴避別人，顯得鬼鬼祟祟。朋友或家人見到他時如見鬼，老闆看到他的樣子，亦會發現他精神恍惚。戒毒後，志雄發現與家人見面時，對方會對他顯露笑容。以外婆為例，吸毒時期，外婆不願意與他說話，一臉生氣的樣子；現在，當她帶子女上去探望外婆，外婆會露出從心而發的笑容，並著他留久一些。

志雄坦言，現在覺得變得有自信，人生亦有了希望。陪伴他多時的社工則指，發現志雄不是不想要毒品，而是已不需要毒品了。目前，志雄身邊仍有幾位吸毒的朋友，是從小就認識的。他坦言，正苦惱如何幫助他們戒毒，因成功並非一朝一夕。

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責任編輯：羅嘉欣