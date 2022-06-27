【新品速報】RAZE 3,000 呎三層旗艦店登陸中環　新產品殺菌消毒噴霧＋全單88折優惠

▲ RAZE於中環開設旗艦店。（圖片由RAZE提供）

疫情下，「潔淨」成為大家首選，科技公司RAZE宣佈於中環閣麟街開設樓高三層的旗艦店，旗艦店佔地約 3,000 呎，共劃分三個區域，包括地下層的RAZE產品展示區，除了一系產品外，更於首次帶來全新產品——「SilverMist 殺菌消毒噴霧」，位於的「SilverMist」體驗館，還有二樓的藝術展覽區，為大家帶來多元文化的藝術展覽。

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適逢新店開幕，RAZE找來了本地獨立玩具品牌「LeeeeeeToy」 (@leeeeeetoy) 打響頭炮，呈獻期間限定RAZE x LeeeeeeToy藝術展「地球超市 EARTHLY SUPERSTORE」，並將於7月中推出別注版聯乘產品，適合一眾潮流愛好者。

另外，為了慶祝旗艦店開業，RAZE 除了推出一系列分店及網店限定慶祝優惠，更將於6月25日邀請到Dear Jane為中環閣麟街旗艦店兼職擔任一日店長，於指定時間讓一眾粉絲與偶像互動，並率先體驗 RAZE為大家帶來的體驗。

全新配方產品及玩味主題打卡區

RAZE 中環全新旗艦店開幕，劃分三層帶領顧客探索潔淨生活品味。位於地下一層的產品展示區，除了帶來一系列不同配色口罩外，亦帶來一系列設計簡約的潔淨用品，當中包括多款全新產品。RAZE指為響應環保，它們改用全新環保包裝，包括選用可分解塑料、環保紙及可回收玻璃作包裝和容器，希望減少產品的包裝消耗及減輕對環境的負擔。

RAZE於今個夏天為大家帶來全新顏色「杜松綠」。新款口罩沿用一貫光觸媒抗菌保護層設計，杜松綠象徵由冬天交替到活力春夏的季節轉變，亦寓意著 RAZE 的新開始。此外，「型格黑」、「雪松灰」及「深海藍」三層光觸媒抗菌口罩亦將推出中碼，讓小臉的客人和女士皆能購買RAZE口罩。RAZE 亦替其 3D 立體口罩設計改良，把RAZE的品牌商標縮小。

▲ （圖片由RAZE提供）

除了全新色系及設計，RAZE今次為了向一代傳奇Pop Art藝術家Keith Haring致敬，聯乘推出「RAZE x Keith Haring 聯乘口罩」，兩種色系盒裝口罩將粉墨登場，每盒分別包括五款顏色繽紛的口罩。設計上，選用多款Keith Haring筆下的圖像，用其設計風格重新演繹Raze品牌logo，搭配10款口罩顏色。區內更設RAZE x Keith Haring玩味主題區，客人可盡情於店內拍照打卡。

一系列全新產品亦包括clean系列的RAZE殺菌消毒噴霧，RAZE指其無香配方適合任何場合以消毒各種物件使用（避免直接使用於皮膚 上），而SilverMist配方則以柑橘為前調，伴隨著雪松木、鼠尾草和肉荳蔻香氣的基調。產品設計時尚簡約，顧客可以選購口袋尺寸的10毫升的便攜包裝以方便日常攜帶，或是150毫升家庭裝。

10毫升的便攜包裝更備有替換補充裝，環保同時能清爽，保障自己及身邊人的健康。其他clean系列新產品亦包括100%採用天然植物纖維製造的RAZE消毒濕紙巾，其可生物降解物料能減輕對環境的負擔，產品亦另外加入苯扎氯銨以有效殺死 99%病原體。

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此外，coat系列將推出升級配方RAZE長效抗菌噴霧。RAZE表示相比原版，升級配方無需UV激活底座已達同等效能，能覆蓋所有自然光、室內光及弱光，並更好依附在不同物料的表面， 長效防護高達三個月。

「SilverMist」香味體驗館

旗艦店一樓的「SilverMist 潔淨香味體驗區」亦充滿RAZE新推出的殺菌消毒噴霧SilverMist香味，SilverMist混合西柚及柑橘果香的氣味，當中亦添加了檸檬、雪松、肉荳蔻和鼠尾草來呈現淡淡的木質清爽味道。

RAZE x LeeeeeeToy藝術展區

RAZE中環店的二樓藝術展覽區為獻期間限定RAZE x LeeeeeeToy藝術展「地球超 市 EARTHLY SUPERSTORE」，以超級市場和街市商店中常見的蔬菓食品等生活品為創作對象。創作過程中，通過不斷「玩」、「拆解」 和「重新組合」，對玩具重新思索，發掘更多人與世界的體驗和對話。

新店開幕慶祝活動

為慶祝中環旗艦店新張開幕，RAZE將於6月25日邀請到 Dear Jane 於旗艦店擔任一日店長，於指定時間與粉絲互動帶來驚喜。除此之外，RAZE 指定分店將設期間限定優惠，客人如在RAZE中環店或尖沙咀店內消費滿港幣500元，即可獲全單88折優惠；在RAZE網店買滿港幣500元輸入折扣碼「RCENTRAL12」即可獲全單88折優惠。此外，中環旗艦店更推出兩星期限時獨家優惠，客人購買任何10毫升消毒噴霧即可獲贈同款消毒噴霧補充裝（價值港幣 49 元）。

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責任編緝：蕭雅文