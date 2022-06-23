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【猥褻兒童】大角咀男子訛稱女童損壞公園韆鞦　被帶到殘廁撫摸手腳數分鐘

社會 12:18 2022/06/23

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旺角警區刑事調查隊第九隊督察譚嘉豪。（資料圖片）

警方昨日（22日）早上於旺角區，以涉嫌猥褻侵犯罪拘捕一名男子，涉嫌於6月19日在大角咀一宗非禮罪有關。

旺角警區刑事調查隊第九隊督察譚嘉豪指，警方接報一名12歲女童於上星期六下午，在大角咀櫻桃街公園嬉戲期間，一名陌生男子訛稱女童損壞公園中其中一個韆鞦，並要求女童到管理處解釋。女童相信男子並跟隨，但男子將女童帶到公園一個殘疾人公廁內將門鎖上，期間撫摸女童手腳數分鐘，女童事後逃離現場並報警求助。

警方經深入調查及翻看大量閉路電視，鎖定目標人物逃走路線及居住地點，於昨日早上11點警方掩至旺角彌敦道一賓館將男子拘捕，被捕人56歲本地人報稱無業，居於上址，被捕人與受害人並不認識，相信疑犯於街上隨機尋找目標。警方呼籲市民，如家中小童遇到上述事件請與警方聯絡。警方重申任何形式風化案涉及猥褻侵犯均十分嚴重，一經定罪可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠

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