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【檢疫措施】李家超研抵港居家檢疫或縮短檢疫日數　減少抵港人士不便

社會 12:32 2022/06/23

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李家超指制定通關政策包括研究居家檢疫。（梁偉榮攝）

候任特首李家超接受《南華早報》專訪時表示，上任後會積極研究通關問題，與內地全面免檢疫通關是優先工作，即使短期內未必可以立即通關或者全面開放邊境，也可以研究一些臨時措施減少抵港人士的檢疫不便，例如容許居家檢疫、或者縮短指定酒店的檢疫日數。

在檢疫措施方面，李家超在訪問中指出，候任醫務衞生局長盧寵茂上任後，會盡快檢視本港疫情，提出臨時措施減少旅客抵港不便，強調不論任何措施都要合理及具可行性，並不會為內地疫情帶來風險。他強調即使短期內未能全面開關，也會考慮一些臨時措施，例如讓來港人士居家隔離或縮短在酒店隔離的日數。

他在訪問中又指出計劃參加 11月在泰國曼谷舉行的亞太經合組織領導人峰會，藉此向國際社會推廣香港，強調香港是一個有競爭力的開放社會，國安法沒有影響人權和自由。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

出入境管制 疫情 盧寵茂 南華早報 李家超

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