【偷拍疑雲】IG現「香港公主關注組」　疑未獲家長同意公開穿公主裙女童照【附專家意見】

▲ IG出現「香港公主關注組」，有家長擔心女兒照片會無故被放上網。

很多女孩都喜歡卡通公主，街上不時出現「Elsa」、「灰姑娘」、「白雪公主」、「睡公主」等蹤影，小女孩穿上紗裙打扮成小公主上街去！社交平台 Instagram出現「香港公主關注組hk_princesses」，分享版主在街上遇到小公主，以及讀者投稿，可是當中的照片疑未獲家長同意，似是偷拍，部分更出了孩子戴口罩的正面樣子，有爸媽擔心侵犯了孩子的私隱。

IG出現香港公主關注組

社交平台Instagram有帳戶名為「香港公主關注組 hk_princesses」，現時有645名粉絲追蹤，在2021年5月31日發布第一則帖文，帳戶簡介寫有︰

宮殿，研究顯示，細個冇著過公主衫，大個多數唔想結婚；歡迎投稿 。

至今分享了40張照片，全是穿上裙的女童照片，大部分可見是迪士尼公主及女皇角色主題的衫裙，有些服飾則是較華麗的連身裙、Lolita、漂亮頭飾等。而拍攝地點都是公眾地方，包括港鐵月台及車廂內、商場、餐廳、街上行人路等。

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拍攝孩子正面樣

從角度所見，相中女童似是不知道被拍，疑涉偷拍，有些是背面、側面，未見到清晰的樣子，可是有少部分是拍攝了孩子的正面樣，雖然她們戴上了口罩，但易辨認到她們的容貌，有些連同女童旁邊的家長也一起入鏡。

此外，每張照片附有簡單的評語，內容輕鬆，如「很端莊的公主」、「又裙又褲都係時下公主們最愛的打扮之一」、「一張相入面出現兩隻公主都難得」、「金毛公主在幹嘛？」（外籍小朋友）、「估唔到呢排咁潮濕，公主都堅決出來視察民情」、「cosplay嫦娥」、「Elsa好耐冇見喇，咁熱妳出來做咩啊」、「今日啲公主都好有孝心（包括我）個個都出嚟陪母親大人行街街」等。

最新影片︰

該帳戶歡迎網民投稿，而所見投稿不似是家長提供子女的公主照，似是在街上隨拍，有關照片會加上「（投稿）」區別，同樣附有簡單的評語，如「迷人Pink Lady」、「有時微服出巡都要㗎」、「講真我都好耐冇食文記喇，公主幾時帶我去食？」。

有關帳戶似是開心分享街上隨拍、所見所聞，然而有家長擔心涉偷伯，未有在家長授權下拍攝及公開，令爸媽擔心子女照片無故會被人公開上網，有家長斥責變態、不合理。另一方面，有網民家長表示只要不拍攝到子女的樣子也沒所謂。

家長可善用社交平台檢舉機制

TOPick就此事向香港資訊科技商會榮譽會長方保僑了解，他指出由於香港現時沒有肖像權，沒法可依，而有關帳戶或會令有些家長感不舒服，因刊登了孩子的樣子。方保僑看過有關IG的照片及caption，認為版主似是分享性質，用字未見粗鄙、粗暴、淫穢的字眼，而AI亦未有禁止有關圖片刊出。有一些灰色踩界是部分相片見到孩子的樣貌，他建議該IG帳戶擁有人最好為相中的孩子打格子，最少遮眼，不會被認出樣子。

如果家長見到自己小朋友被公開放上網並介意，又或照片因而令子女受網上欺凌，如被嘲諷有公主病等，家長可以聯絡IG擁有人要求下架，又或用社交平台的檢舉機制。他建議網民在發放他人照片時，要拿捏好道德標準，尊重他人及保護他人基本私隱。

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責任編輯︰顏紫燕