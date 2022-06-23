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【駕駛教師】運輸署接獲925份私家車及輕型貨車駕駛教師執照申請　將於下月30日抽籤

社會 12:37 2022/06/23

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運輸署接獲925份私家車及輕型貨車駕駛教師執照申請，將於下月30日抽籤。（資料圖片）

運輸署今日（23日）表示，已向所有第一組別（私家車及輕型貨車）私人駕駛教師執照的申請人發信確認收到申請，運輸署一共接獲約925份申請。

運輸署在4月29日至5月17日接受合資格人士申請第一組別（私家車及輕型貨車）私人駕駛教師執照（指明人士配額），共接獲約925份申請。由於申請總數超出運輸署擬發出的57個配額，運輸署會以抽籤方式決定處理申請的先後次序。

確認信寄往申請人在運輸署登記的地址，而信件的右上角印有申請人的申請編號。若申請人在六月三十日或之前仍未收到確認信，請致電2783 8890查詢。

抽籤將於7月30日舉行，運輸署會以書面個別通知每位申請人其抽籤序號。抽籤結果亦會於當日上載至運輸署網頁。申請人亦可致電2804 2600或於辦公時間前往位於九龍何文田培正道19號的運輸署駕駛事務組查詢抽籤結果。

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責任編輯：李榮忠

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