【貓王】許冠傑張國榮曾改編搖滾天王金曲　歌神結他長貼偶像照片

▲ 奧斯汀畢拿演繹貓王一生。

「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）是美國搖滾始祖男神，由50年代至70年代留下無數經典金曲。《情陷紅磨坊》導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）新作《貓王》（ELVIS），便以不一樣的角度去描寫這位樂壇天王傳奇一生。

扮演貓王一生的演員，是現年30歲的奧斯汀畢拿（Austin Butler），他的確把貓王的男神魅力盡情發揮，尤其是演繹年青時期在舞台上的反叛不覇，以及刻意模仿的深沉聲線，都十分傳神。

▲ 展現貓王跟經理人的一段光怪陸離的關係。

導演巴茲雷曼保留他一貫炫目剪接技巧，同時以湯漢斯飾演的經理人Tom Parker的角度，去看貓王的人生經歷，又涉及了美國近代歷史及娛樂圈生態，材料十分豐富。

事實上，貓王離世一直有不同說法，甚至有他作出假死的陰謀論，電影則描寫及貓王舞台上的風光背後，以為自己是無腳雀仔，最後才知一生擺脫不了的經理人壓榨，至死一刻都不能真正感到自由，反映了演藝界悲劇的一頁。

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歌神Leslie都愛貓王

貓王的樂壇成就不容置疑，在70年代也影響不少香港歌手，其中歌神許冠傑便出名是貓王粉絲，在1978年《財神到》大碟，更改編了6首貓王名曲廣東版，包括《佛跳牆》、《錢會繼續嚟》、《柔情淚》、《我愛你》、《往事》及《咪當我老襯》。

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許冠傑早年不少台風及造型，如黑色皮樓皮褲，都是參考自偶像貓王。而他在歷年演唱會，常拿著貼上貓王的貼紙的黑色結他，相當易認。

而貓王的另一名曲《Are You Lonesome Tonight？》，在電影中展現出天王的寂寞，而張國榮也曾改編廣東歌版《情難再續》。

