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【特殊恐懼症】《社內相親》姜泰武害怕下雨天　醫生分析恐懼心理：父母雨天離世成童年創傷

醫生診症室 17:08 2022/06/24

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精神科專科醫生分析《社內相親》姜泰武害怕下雨天的原因

筆者最近看了超人氣韓劇《社內相親》，不少粉絲都知道社長姜泰武是害怕下雨天，有一次筆者和朋友聚餐的時候，被問及假如社長向我求診，我會怎樣處理他害怕下雨天的問題？又或是《社內相親》開拍第二季，假如加入心理醫生的環節應引入什麼劇情？

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社長姜泰武的問題是害怕下雨天，很多粉絲都知道其問題是源於在他的童年，父母在下雨天因交通意外離世，這可界定為特殊恐懼症 (Specific Phobia)，醫學名稱是Ombrophobia，其解釋就是懼怕下雨 (Phobia of Rain)。根據心理分析 (Psychoanalysis)，恐懼症是一種方式去顯化埋藏在內心或潛意識的恐懼，它源於一些被壓抑的記憶或童年的內心矛盾。表面上看社長的問題是害怕下雨天，實際上他是害怕童年的陰影和心中的矛盾。

社長姜泰武的童年創傷就是父母因交通意外離世，但由於這事件能引發強烈的情緒反應，為了保護意識，潛意識會採納不同的心理防禦機制 (Defense mechanism)。首先社長的潛意識採用了壓抑 (Repression) 的心理防禦系統，它將創傷記憶壓抑到潛意識裏，從而讓他忘記父母離世的悲痛，但要知道記不起不等於事情沒有發生，它們只是被壓抑着，在適當的時候這悲傷的情緒或記憶可以再一次釋放、湧出和活現眼前。

表面上看下雨天能讓社長姜泰武觸景生情，在潛意識層面，社長的潛意識同時也採用了轉移 (Displacement) 的心理防禦機制，這就是將淚水和悲傷的情緒轉移到無害的物件身上，在戲中社長就是將對父母離世的哀傷轉移到無害的雨點身上。落雨有着落淚的象徵，因此在下雨天，對父母的哀傷情緒就能湧現出來，雨落得越大，哀傷情緒就越湧現，想落淚的感覺也就越強烈。此外私家車也是交通意外的象徵，當私家車走在大雨當中或濕滑的路面上，這種特定情景也能勾起父母交通意外的傷痛記憶。

治療恐懼症的方法有很多種，要讓社長姜泰武走出害怕下雨天的陰霾，最好的方法當然是談戀愛，因為無論問題是什麼，答案都是愛，戀愛能給予我們第二次重生的機會，相信很多粉絲都會認同，當社長與申夏莉展開童話式的王子與公主生活，注入愛的正能量，這就是解開社長心結的鑰匙！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《心理分析：害怕下雨天的社長姜泰武》

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撰文 : 林震 精神科專科醫生

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