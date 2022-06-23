  • 32°C
香港時間 : 2022623日 (週四) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白2.0】趙希洛透露臨終戲三大難度　Candice投入演出落力赤腳跑山

娛樂 13:50 2022/06/23

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

《十八年後的終極告白2.0》於明天（6月24日）迎來大結局，劇情愈趨緊張，昨晚（6月23日）播出的《十八年後的終極告白2.0》第18集更引爆高潮。

除Jason（陳山聰飾）易服癖及瘋狂面曝光外，「復仇人妻」Joyce（趙希洛飾）昨晚亦「領便當」遭刺殺身亡。

劇情講到Joyce與徐友齊（何啟南飾）在山上纏綿時，突遭神秘人襲擊，徐友齊慘死，Joyce則在荒山野嶺上演大逃亡，穿着內衣的Joyce赤腳狂奔、一度匿入草叢，相當緊張！最終Joyce遭拖行並被利刀桶死，十分慘烈！

最新影片推介：趙希洛專訪

赤腳跑山

是次角色對希洛來說絕對是演技大考驗，先是睿智賢淑女強人，及後因連番小產及得悉老公Jason偷食，魔性大發不擇手段進行復仇大計，集痛恨、痛苦、瘋狂、奸險及不擇手段等特質於一身。

昨晚Joyce滿臉慌張匿入草叢一幕更是看得觀眾相當緊張肉緊。希洛事後受訪亦坦言該場戲相當不簡單。

第一大難度是「堅赤腳、零保護」：「拍嘅時候有諗過黐啲嘢喺腳板底度（保護），但後來發現黐咗咩都冇用，都係會甩，所以最後真係赤腳跑。好彩拍嗰時練緊跑步，所以跑方面算比較輕鬆。」

第二大難度是挑戰環境惡劣的飛鵝山，希洛說：「當晚好大霧、又凍又大雨、草叢又多昆蟲，所以都好驚。不過當你投入咗角色，就咩都睇唔到，淨係諗點做好場戲。」

    點擊圖片放大
    +11
    +10

考驗情緒處理

第三大難度則是Joyce的情緒處理，希洛說：「同山聰終極告白呢段對話，因為要望住一個好愛、好熟悉但同時又好陌生嘅人講番一啲對方同自己講過嘅嘢，所以都難Handle，我自己都有加啲覺得有用嘅對白入去。」

她續指另一場Office戲，亦是她既喜歡又難忘的場口：「『問大家食唔食飯』嗰場戲望落好簡單，但其實大家都憎到大家入骨，表面上又要做到好愛大家咁，一擰轉頭就變晒面。」

談到有網民覺得Joyce復仇去到咁盡有點不合理，希洛則直指因Joyce情緒陷入了谷底，故此易偏激：「我喺Joyce角度諗，一生之中最愛嘅男人出賣咗佢，令佢人生所有嘢好似幻滅晒咁，冇咗BB、家庭同老公，冇咗人生希望、冇咗事業，因為事業都係同呢個男人一齊經營。」

她續分析角色心態指：「當佢人生所有嘢都冇晒，佢只能用盡方法令到個心好過啲，所以做出喺人哋眼中唔理智又唔係咁合理嘅行為。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文 : TOPick柴犬出動

趙希洛 何啟南 陳山聰 娛樂人物職業 演員 十八年後的終極告白 電視劇 娛樂行業

最高瀏覽

【夫婦關係】數十年相夫教子卻患上性病 太太驚揭丈夫出軌鐵心離婚
12:21 2022/06/21
【夫婦關係】數十年相夫教子卻患上性病 太太驚揭丈夫出軌鐵心離婚
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
10:32 2022/06/22
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
【大S結婚】具俊曄亮相節目分享成為人夫感受　大S婚紗造型首度曝光
14:10 2022/06/22
【大S結婚】具俊曄亮相節目分享成為人夫感受　大S婚紗造型首度曝光