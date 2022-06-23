【親子好去處】昂坪360夏季限定「360°元宇宙初體驗」　互動製作專屬NFT培養孩子創意思維

元宇宙和NFT大行其道，今個夏天想和小朋友寓學習於玩樂，率先認識未來新趨勢?今集<<童學園>>和大家走出校園，一齊到昂坪360參加夏季限定活動「360°元宇宙初體驗」，遊走真實與虛擬世界，更可和子女共同製作專屬NFT，享受一個與別不同的親子時光。

「360°元宇宙初體驗」

由昂坪360、MMMeta及香港盲人輔導會共同合作舉辦的『360°元宇宙初體驗』，主辦單位表示希望將「虛實共融，藝術無界」的創作理念和大眾分享，讓社會上不同生活範疇的人士可以一個簡易直接方法---掃描二維碼，接觸元宇宙基本概念，一齊適應網上生活模式。同時，讓視障朋友們一展才藝，一同參與社區不同活動，展現「共融藝無界」精神。另外，大家亦可透過「我的第一個NFT工作坊」，和子女由淺入深學習新知，增加親子之間的共同話題。

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不少人都會認為NFT及元宇宙只是大人的專利，而曾參加工作坊的老師們就有自己的一套見解。

▲ 福建中學附屬學校小學創科教育統籌陳麒宇老師。(文子健攝)

福建中學附屬學校小學負責創科教育統籌的陳麒宇老師接受訪問時指出，小朋友可透過填顏色、畫畫等藝術創作去製作屬於自己的NFT作品，可令他們明白創作和科技之間如何互相融合，對日後發展有極大的正面影響。

香港本身是金融及創意科技的市場，加上小朋友接觸世界的事情未必是太多，

讓他們從小去接觸新事物，啟發創意去做藝術創作的話，其實會發現他們想像空間是無限大。當他們有空間去開闊眼界及視野，就可更有信心裝備未來。

▲ 香港普通話研習社科技創意小學蔡健聰老師。(文子健攝)

香港普通話研習社科技創意小學的蔡健聰老師表示創意思維對學生成長相當重要，除讓學生結合創意和已學習的科技知識外，更可體驗整個藝術創作過程，感受藝術與科技的樂趣。

NFT已從投資工具進化為創意藝術，由小開始培養小朋友透過創新科技去表達自己的思維及想法，就可體會創意如何變成電子資產，將來發展比別人領先一步。

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360°元宇宙初體驗活動詳情

日期 2022年6月18日至7月24日 地點 昂坪360市集及元宇宙 纜車車票優惠 活動期間於昂坪360官網、或親臨昂坪360東涌或昂坪纜車站售票處，購買來回纜車（標準車廂）門票，即享75折優惠 活動內容 元宇宙萬物公司block177（虛擬項目）

PopUp墟市

昂坪市集NFT尋寶遊戲

我的第一個NFT工作坊

NFT小教室

我的第一個NFT工作坊

首100位持有效小童纜車車票、以及於「NFT尋寶遊戲」成功掃描3個QRCode的人士，可在預設圖案上加添創意及填上顔色。作品經數碼化後，便會製作成為「我的第一個NFT」。活動期間所創作的NFT可免費上載至NFT平台Artzioneer，同時可即場印製個人化紀念帆布袋一個。完成自創NFT後可到指定NFT平台購買，每個售出的NFT收入，昂坪360將扣除相關支元宇宙平台費用後，全數捐予香港盲人輔導會。

日期 2022年6月25,26日及； 時間 工作坊段:11:15–11:45/11:45–12:30/12:30–13:15/13:15–14:00/14:00–14:45/14:45–15:30/15:30–16:15/16:15–17:00 地點 昂坪市集菩提樹旁室內展館（需預先於360旅遊資訊中心登記） 名額 每日免費名額100個 參加 費用 每日首100位於「NFT尋寶遊戲」成功掃描3個QRCode，並持有效小童纜車車票的賓客，可免費參加。

昂坪市集NFT尋寶遊戲

於昂坪市集3個指定NFT立體打卡位置掃描二維碼，集齊電子印章及出示即日纜車門票，即可換領限量版NFT襟章乙套。

日期 2022年6月18日至7月24日 地點 昂坪市集 換領時間 星期一至五：上午11時–下午5時30分 地點 昂坪市集360旅遊資訊中心

NFT小教室

由香港信息安全普及教育中心創辦人陳正文博士講解元宇宙NFT的由來、與藝術作品的關係、運作原理等，課堂後大家可以繪畫專屬自己的NFT。完成後更可即場將繪畫完成的NFT印製成ToteBag、以及獲得昂坪360限量版NFT襟章。

日期 2022年7月9及16日（星期日）（每日兩場） 時段 第一場：下午1時至2時30分 地點 昂坪市集閣360 名額 每場40位 費用及登記方法 網上預先報名費用： 成人HK$360/小童HK$235 （包括來回纜車門票乙張–單程水晶車廂及單程標準車廂） • 需要於購買套票時選定小教室日期及時段 即場報名費用：HK$150（需憑即日纜車門票到360旅遊資訊中心報名) 陳正文博士簡介 •香港信息安全普及教育中心創辦人 •香港大學專業進修學院客席講師 •香港理工大學專業進修學院講師

元宇宙PopUp墟市

昂坪市集的元宇宙PopUp墟市，將虛擬手工市集帶到現實世界，大家可光顧「元宇宙萬物公司block177」内的13間真實商戶，把在元宇宙看到的商品帶回家。

日期 2022年6月18日至7月24日（逢週末及公眾假期） 時間 上午10時30分–下午5時30分 地點 昂坪市集19號舖（7-ELEVEN便利店對面） 商戶名單 ⁃LovelyhandmadebyHelen–Kids+Clothing -PatternPattern–Clothing ⁃PaperandTea–Packfood ⁃Powcook–Packfood ⁃Zoku–Lifestyle+Homeware ⁃24Bottle–Lifestyle ⁃B’inSelect–Lifestyle ⁃Papery–Kids+Accessories ⁃YoungMaster–Drinks ⁃Nicespop–Packfood(TBC) ⁃Grandmascone(TBC) ⁃Sticksology–Lifestyle(TBC) ⁃BeverageAnswer–Drinks(TBC）

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責任編緝：張懿慧